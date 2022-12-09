世足賽／阿根廷加練12碼罰球 隊史與荷蘭交手5次僅1勝

阿根廷主帥卡帕尼（左）透露，球員們之前加練了點球。左二為梅西。（美聯社）

卡達世界盃足球 賽8強淘汰賽，荷蘭與阿根廷的賽前記者會上，阿根廷主帥卡帕尼（Lionel Scaloni）

透露，球員們之前加練了點球，德保羅（Rodrigo De Paul）和迪馬里亞（Angel Di Maria）兩位大將能否出場還需要觀察。

荷阿大戰將在美東時間12月9日下午兩點開打。在世界盃賽場上，阿根廷與荷蘭隊共交手過5次，阿根廷取得1勝2平2負。最近一次交手是2014年巴西世界盃半決賽，阿根廷與荷蘭0：0戰平，最終通過PK大戰取勝。

再往前追溯到1998年法國世界盃上，兩隊同樣是在1/4決賽階段交手，當時荷蘭2：1戰勝阿根廷，博格坎普（Dennis Bergkamp）打進絕殺進球。

對於與老對手荷蘭隊的再次交手，卡帕尼表示，荷蘭隊攻守非常平衡，每個人都有進攻和防守的屬性。9日的比賽會非常精彩，因為兩隊都會進攻，但同時又注重防守。

針對是否會變陣的問題，卡帕尼回答道：「我們基本上用相同的陣型比賽，只有在某個邊路的邊鋒狀態不佳時才會變陣型。明天的比賽方式取決於人員情況，最後一堂訓練課後，我們評估德保羅和迪馬里亞能否登場。」

卡帕尼還透露，球員們之前加練了12碼罰球。「但是只要在比賽中踢點球，球門好像就只有火柴盒那麼大。希望我們不用進入到PK大戰的階段，但我們必須要做準備。」

談到梅西 （Lionel Messi），卡帕尼說，已經習慣於對手對梅西進行一些不同的針對性計劃，比賽中總是會有戰術變化，我不想太早透露，因為說和做是兩回事。