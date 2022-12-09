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世足賽／摩洛哥8月臨陣換帥 雷格拉吉緊急救火帶出驚奇

中央社／杜哈9日電
摩洛哥總教練雷格拉吉(左2)8月才臨危授命接下兵符，沒想到卻帶隊一路闖進8強。(Getty Images)
摩洛哥總教練雷格拉吉(左2)8月才臨危授命接下兵符，沒想到卻帶隊一路闖進8強。(Getty Images)

摩洛哥總教練雷格拉吉（Walid Regragui）8月才臨危授命接下兵符，就率隊於2022卡達世界盃足球賽闖進8強，接下來他們將對上葡萄牙，挑戰成為首支在世界盃踢進4強的非洲球隊。

摩洛哥在世界盃小組賽階段拿下2勝1和戰績，在F組以積分7分的龍頭之姿晉級到淘汰賽階段。16強賽摩洛哥與西班牙一路鏖戰，最後在PK戰後拿下勝利挺進8強。

雷格拉吉是在前總教練哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）與摩洛哥足協因「意見分歧」遭解雇後，才在世界盃前緊急接手球隊。

在雷格拉吉帶兵後，摩洛哥連7戰未嘗敗績，且只丟掉1球，那球是他們在世界盃小組賽階段，對加拿大之戰出現的烏龍球。

離開維達德（Wydad Casablanca）球隊僅5個月時間，首次擔任國家隊總教練帶兵參加國際賽的雷格拉吉，就讓摩洛哥成為北非或阿拉伯國家第一支闖進世界盃8強的隊伍。

如果接下來摩洛哥再擊敗葡萄牙，他們將超越1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾、2010年的迦納所創下的紀錄，成為首支殺進世界盃4強的非洲球隊。

47歲的雷格拉吉談到可能為非洲或阿拉伯國家開創新局時說：「你能不能做到，這與是不是阿拉伯人無關。我全力奮戰，或許當我老了，我會因此感到自豪，但目前我以自己代表的國家為榮。」

「我們同意無法在控球時間上占有優勢，這不是出於畏懼，那是因為沒有人能從西班牙腳下取得那樣的優勢，所以我接受了這點。我不是魔術師，但我們為這場比賽計畫了4天。」

3次率摩洛哥踢進世界盃會內賽，前總教練哈利爾霍季奇戰功彪炳，若非因紀律問題沒將明星球員齊耶赫（Hakim Ziyech）、馬兹拉维（Noussair Mazraoui）選進陣中 ，而和摩洛哥足協發生摩擦進而遭到解雇，雷格拉吉可能還沒有機會能執掌摩洛哥兵符。

雷格拉吉一接下摩洛哥總教練一職，立刻就把齊耶赫、馬兹拉维找回球隊，事後證明他們在摩洛哥踢進8強扮演重要角色。

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