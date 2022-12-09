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世足賽／C羅尷尬定位 續坐板凳？葡民調：9成球迷支持

記者劉肇育／即時報導
葡萄牙當家球星C羅。（路透）
葡萄牙當家球星C羅。（路透）

葡萄牙將在美東時間12月10日早上十點的8強賽與本屆賽事黑馬摩洛哥交鋒，不過當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）會以什麼樣的角色出賽，葡萄牙教練團仍是保密到家，不過根據葡萄牙媒體所做的民調顯示，有超過9成的球迷希望C羅能夠維持替補角色，以延續前一場比賽球隊的良好化學效應。

C羅16強賽睽違14年後再度在國際大賽中從板凳出擊，不過葡萄牙卻以6：1大勝瑞士晉級到8強賽，賽後更一度傳出C羅對於這樣的陣容配置感到不滿，鬧出威脅離隊的風波，不過昨天晚間包括葡萄牙足協與C羅都出面否認這個傳聞，強調C羅仍是全力支持國家隊。

不過C羅的尷尬定位也確實是葡萄牙目前難以解決的問題，不僅是因為C羅在這次世足賽前個人狀況就相當低迷，在場上能帶給球隊的幫助有限，假使讓他回到先發陣容中，還礙於C羅是球隊精神領袖的身份，大多攻勢依舊必須圍繞著他進行。

前葡萄牙國腳馮特（Jose Fonte）就直言，自己是支持桑托斯（Fernando Santos）繼續將C羅放在板凳上，「我們都必須承認，當C羅在場上時隊友就會不自主圍繞著他踢球，原因在於C羅的地位、成就以及他目前的能力。但沒有C羅他們可以踢得更像一支團隊，在瑞士的比賽中你就可以看出這點，他們他得很流暢，且場上沒有一個特殊的焦點，每個人都能做出貢獻，真的很棒。」

C羅 民調

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