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世足賽／摩洛哥2個完美特點成黑馬 8強對決葡萄牙盼寫歷史

中央社／杜哈9日綜合外電報導
圖為摩洛哥在16強淘汰賽戰勝西班牙，賽後慶祝勝利。（中新社）
圖為摩洛哥在16強淘汰賽戰勝西班牙，賽後慶祝勝利。（中新社）

摩洛哥在2022卡達世界盃足球賽16強淘汰賽，與西班牙歷經120分鐘激戰後雙方互繳白卷，在最後PK大戰以3：0爆冷撂倒西班牙，挺進8強後將對上葡萄牙。

路透社報導，36年前摩洛哥在1986年墨西哥世界盃成為第一支晉級16強的非洲球隊，從而創造歷史。如今摩洛哥有機會成為非洲和阿拉伯世界第一支進入4強的球隊，因而獲得來自非、阿大部分國家熱烈支持。

毫無疑問，摩洛哥再次有機會殺出重圍，跌破全球眼鏡。賽前不被看好的摩洛哥先前在F組小組賽就以積分7分拿下分組第一，擠下2018年世界盃亞軍克羅埃西亞和世界排名第2的比利時。

他們目前在卡達的成功建立在「防守韌性」及「不可預測的反擊」，摩洛哥在對陣2010年世界盃冠軍西班牙時就完美執行此一策略。

摩洛哥沒有受到西班牙全場1019次傳球威脅，並在兩個小時激戰中破解西班牙組織的進攻，最後以0：0扯平進入PK戰決勝負，摩洛哥以3：0淘汰西班牙，闖進世界盃8強。

摩洛哥將於美東時間12月10日早上十點碰上葡萄牙，葡萄牙之前在16強賽雖展現堅強進攻實力以6：1擊潰瑞士，但陣中足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）不在先發名單，改以替補球員身分出賽。

C羅被降為替補，替代C羅應戰的21歲新星拉莫斯（Goncalo Ramos）面對瑞士攻進3球，演出今年世界盃第一個帽子戲法，看來肯定能在對戰防守滴水不漏的摩洛哥時繼續先發。

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）說：「我將使用我認為正確的策略，就像我在執教生涯中始終堅持的那樣。」

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