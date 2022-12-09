綠茵瞭望／亞洲足球崛起的三大原因

雖然在16強不敵克羅埃西亞遭淘汰，但本屆日本隊的表現讓人敬佩。（新華社）

本屆世界盃足球 賽亞洲球隊大放異彩，日本、南韓 、澳洲三支球隊晉級16強，寫下歷史紀錄。雖然三隊最終仍折戟淘汰賽，但亞洲球隊的進步有目共睹。那麼，究竟是什麼原因讓他們有如此亮眼的表現呢？

1.球員成長

日韓頂尖球員赴歐洲踢球已是趨勢。南韓隊最出名的首推「亞洲一哥」孫興慜，他效力於英超 熱刺隊，於2021-22球季以23顆進球拿下英超金靴；另外，黃喜燦效力於英超狼隊，南韓正是靠著他的進球絕殺葡萄牙晉級。

日本方面，名單中八成球員都在歐洲踢球。三笘熏效力於英超布萊頓、堂安律在德甲弗賴堡、淺野拓磨在德甲波鴻、富安健洋在英超阿森納。

日韓所以有這麼多潛力新秀出國踢球，皆賴於國內有完善的校園足球與青訓系統，助球員從小在技術上打好基礎，與歐洲球員沒有落差。

以孫興慜為例，他的父親孫正雄曾指出，培養一名成功的球員至少要花15年，其中要用10年來鍛鍊基本功。孫興慜高中就到德國踢球，16歲加入漢堡青年隊，除了父親從小嚴格的訓練外，完全就是一名在歐洲養成的球員。

2.強隊式微

這次日本擊敗德國、西班牙震驚世界；南韓戰勝葡萄牙，擠下烏拉圭；澳洲淘汰丹麥，除了自己表現出色，對手的問題也不小。德國癡迷於傳控，失去大開大闔的球風；西班牙攻堅無力，球風偏軟；烏拉圭換血不夠果斷，從卡瓦尼（Edinson Cavani）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）還踢主力可見一斑；葡萄牙則提前出線，對南韓無須拚命。

3.戰術針對

盃賽與聯賽不同，除了比實力，更講究戰術的針對性。尤其是世界豪強對亞洲球隊平時既沒有接觸又不放在眼裡，反而給了亞洲球隊以弱勝強的機會。例如阿根廷對沙烏地阿拉伯的比賽，阿根廷被抓這麼多次越位，除了科技的因素外，沙國防線提高、刻意造越位的戰術也十分大膽。

再譬如日本為什麼能屢屢在落後的情況下，下半場打出逆轉勝，這與足球開放五名換人後，戰術的變化與對比賽節奏的把控有關。和皇家馬德里在上季歐冠頻頻逆轉，有異曲同工之妙。

總而言之，亞洲球隊確實在各方面取得長足的進步，但這次的好成績也有一定偶然性。對全球球迷來說，亞洲球隊展現了不同於歐洲、南美的風格，豐富了足球的樣貌，為卡達世界盃增添不少亮點。