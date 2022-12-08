世足賽／5球領跑進球榜 姆巴佩挑戰金靴

法國隊球星姆巴佩已攻進5球。（路透）

世界盃足球賽八強賽9日開踢，巴西 尋求隊史第六冠、法國爭取二連霸都是焦點，八強任何一隊只要三連勝就可在18日封王，法國23歲好手姆巴佩（Kylian Mbappe）已經攻進5球，更將挑戰隊史近64年首位金靴獎得主。

本屆賽事經過48場分組賽、8場16強賽，一共踢進148球（單場平均2.64球），英格蘭、葡萄牙各進12球最多，法國也有9球；這56戰湧進超過286萬人觀戰，C組阿根廷、墨西哥之戰吸引將近8萬9000人進場，成為世足賽近28年人氣最旺的比賽。

法國在2018年俄羅斯世足賽奪下隊史第二冠，姆巴佩首次參賽就踢進4球，在進球榜並列第二，以兩球之差不敵英格蘭好手凱恩（Harry Kane）。姆巴佩在本屆出賽4場已進5球、獨居榜首，近兩屆踢進9球也是所有球員最多，只要法國走得夠遠，拿到金靴獎的機會很大。

本屆已有10名球員踢進3球以上，除姆巴佩占優勢，另9人都是3球，包括阿根廷天王梅西 （Lionel Messi）、16強賽上演帽子戲法的葡萄牙前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）、巴西好手李察里森（Richarlison）、英格蘭戰將拉許福特（Marcus Rashford）、薩卡（Bukayo Saka），都是金靴獎可能得主。

過去21屆世足賽，從未有球員完成進球榜二連霸，凱恩本屆只進1球，再奪金靴獎幾乎無望，姆巴佩被喻為頭號熱門人選，有機會跟上1958年法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）的腳步，成為隊史第二人。

方丹當年在瑞典 世足賽攻進13球，至今仍是單屆賽事最多進球紀錄，姆巴佩在世足賽累積9顆進球追平梅西，也是隊史第二多。