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世足賽／上屆亞軍強碰五星軍團 莫德里奇：巴西也有可能會輸

記者劉肇育／即時報導
克羅埃西亞球星莫德里奇備戰。（路透）
克羅埃西亞球星莫德里奇備戰。（路透）

卡達世足賽將在美東時間12月9日早上十點點燃8強戰火，其中首場比賽就將由上屆亞軍克羅埃西亞出戰「五星軍團」巴西，儘管過去雙方對陣克羅埃西亞還不曾有過贏球紀錄，不過頭牌球星莫德里奇（Luka Modric）在出席賽前記者會時就表示，在喀麥隆分組賽擊敗巴西的情況下，已經證明今年的巴西仍是可以被擊敗的。

巴西在今年世足賽展現強大的進攻火力，也被認為是奪冠呼聲最高的球隊，相較之下上屆拿下亞軍的克羅埃西亞，儘管至今也還未吞下一場敗場，不過不論是場上表現還是聲勢都與巴西有一段不小的差距。

不過克羅埃西亞當家球星莫德里奇表示，對於將在8強賽對上巴西，全隊並沒有多想，只希望能踢出屬於自己的球風，就像迄今的每一場比賽一樣，「我認為只要盡最大努力，打出最好的比賽，我們就會有機會。走到了這一步，我們勢必不會輕易感到滿意，但大家也很清楚對手很強大，但我們也相信自己的實力。」

莫德里奇認為，巴西在小組賽最後一戰吞敗，儘管多少是因為巴西選擇練兵未派出最佳陣容，但這也證明了巴西是可以被擊敗的，「這不是一個基準，但可以說是一個信號，那就是巴西是有可能會輸的。」

而巴西年輕前鋒同時也是皇馬隊友的朱尼亞（Vinicius Junior）在賽前記者會中也表示，莫德里奇對他的傾囊相授是他不斷進步的關鍵，對於這樣的讚美，莫德里奇也回應，「我很開心聽到他對我的評價，他非常優秀，我們關係也很好，他一直在進步，不僅是在皇馬，在這次世界盃上他也展現了這點，我們有個艱難的任務就是要阻止他，我肯定會盡可能讓他踢得難受一點。」

巴西 世界盃

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