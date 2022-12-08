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世足賽／孫興愍率南韓隊風光回國 尹錫悅設宴接風戴袖標

中通社／香港8日電
孫興慜為尹錫悅戴上隊長袖標。（歐新社）
孫興慜為尹錫悅戴上隊長袖標。（歐新社）

據韓聯社，南韓總統尹錫悅和夫人金建希8日邀請南韓國家男子足球隊在原總統府青瓦台迎賓館共進晚餐。　　

據南韓總統辦公室發佈的消息，南韓隊長孫興慜等22名球員、主帥班托（Paulo Bento）等教練以及工作人員赴宴。南韓隊時隔12年闖入世界盃16強，尹錫悅設宴感謝南韓隊以及有關人員的辛勞付出。　　

尹錫悅致歡迎詞時表示，「球員們不屈不撓堅持到底的精神讓我深受鼓舞。廣大國民徹夜難眠，在低溫天氣下也一心一意為南韓隊加油助威，令人感動。」他強調，靠血汗努力向同一個目標發起挑戰、永不放棄的精神讓南韓隊和國民眾志成城、同心協力。　　

南韓隊包括卸任主帥參加了總統的宴請。（歐新社）
南韓隊包括卸任主帥參加了總統的宴請。（歐新社）

班托表示，「我執教南韓隊約4年時間，非常感謝和我共事的所有人，也感謝總統先生設宴款待南韓隊。4年的旅程讓我感到很幸福，希望在座的各位和南韓國民都好運連連。 」

孫興慜說，「4年來國民們一直都支持南韓隊，球員們也付出不少努力，因此我們在本屆世界盃上才能取得良好成果，並深受球迷歡迎，我對此表示由衷的感謝。今後南韓隊還將繼續努力為國爭光，希望國民一如既往地支持和關注我們。」孫興慜和李剛仁還代表南韓隊向尹錫悅夫婦贈送球員們簽名的足球和球衣。　　

在2022卡達世界盃足球賽上，南韓創下時隔12年再度闖入16強的佳績。南韓隊結束世界盃征程後於7日回國。

尹錫悅試踢足球。（歐新社）
尹錫悅試踢足球。（歐新社）

南韓 世界盃 足球

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