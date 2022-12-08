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世足賽／凱恩「金靴連霸」太難 姆巴佩拚法64年第1人

記者藍宗標／即時報導
法國隊姆巴佩。（路透）
法國隊姆巴佩。（路透）

世界盃足球賽八強賽9日點燃戰火，接下來3連勝球隊將可抱回冠軍，金靴獎得主同樣倍受矚目，法國23歲好手姆巴佩（Kylian Mbappe）目前踢進5球排名第1，很有機會成為隊史第2位世足賽進球王。

本屆賽事64場比賽已經踢完56場，從8強賽起到冠軍出爐，只剩最後8戰，目前共有10名球員踢進3球以上，姆巴佩獨居領先，另9人都是3球，包括阿根廷天王梅西（Lionel Messi）、巴西好手李察里森（Richarlison）、16強賽上演帽子戲法的葡萄牙前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）都在其中。

世足賽從1930年開踢至今，從來沒有球員完成金靴獎2連霸，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）上屆以6球勝出，本屆只踢進1球，再次獲獎機會不大，不過目前3次助攻紀錄在大會排名第1。

法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）在1958年瑞典世足賽攻進13球，保有單屆賽事最多進球紀錄，姆巴佩今年若能維持優勢，將是隊史第2位、也是近64年首位金靴獎得主。

姆巴佩4年前踢進4球，在進球榜並列第2，本屆賽事追加5球後，世界盃累積9顆進球追平梅西，並列史上14，隊史也只落後方丹，未來很有本錢挑戰德國退役名將克洛澤（Miroslav Klose）保有的世足賽16球紀錄。

本屆世足賽前56戰一共踢進148球，單場平均踢進2.64球，西班牙在分組賽以7：0狂勝哥斯大黎加，寫下單場最多進球紀錄，英格蘭、葡萄牙也曾出現單場6球。

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