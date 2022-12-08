我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

世足賽／犧牲進攻扮演攻守核心 格里茲曼：欠總教練很多

記者劉肇育／即時報導
格里茲曼。（路透）
格里茲曼。（路透）

儘管本屆賽事首顆進球仍未出爐，但上屆世足賽個人踢進4球，其中一球就是在關鍵決賽的法國格里茲曼（Antoine Griezmann），對於即將到來與英格蘭的8強賽充滿期待，他在今天受訪時也直言感謝總教練德尚（Didier Deschamps）再一次將他選入今年陣容之中，他將會盡一切努力為他而戰。

格里茲曼生涯已經代表法國隊出賽114場、攻進42球，儘管本屆法國的焦點都放在兩名前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）身上，不過格里茲曼卻是總教練德尚最倚重的選手之一，從分組賽階段就曾多次表示希望格里茲曼能夠踢得更加活躍。

不過格里茲曼在今天參與8強賽前記者會時就表示，對於現在在球隊中的定位相當滿意，「我認為我的角色很自由，在我前面有三名非常出色的進攻球員，有著極佳的終結比賽能力，有他們三人在前場讓我感到相當舒適，這樣我就可以有更多可能性與選擇，來充分發揮自己的能力。」

格里茲曼指出，儘管現在自己並不是最靠近球門的那名球員，也不會有很多射門和進球機會，但這都不是他所擔心的事情，「我認為球隊更需要我成為行動的核心，讓球隊在比賽中能盡可能保持平衡，這才是最重要事情。」

談到與總教練德尚的關係，格里茲曼也強調自己欠了德尚很多，讓他將盡一切努力償還，「他是徵召我參加世足賽的人，我可以感覺到他的信任，從我進入國家隊的那天起，我們就一直在一起，我要為這件球衣、法國，也為了他盡一切努力。現在我每一次出賽、每一次表現都是在向他表達感謝。」

上一則

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

延伸閱讀

世足賽遊客人數不如預期 恐難達成120萬人目標

世足賽遊客人數不如預期 恐難達成120萬人目標
世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量
世足賽／8強賽英法對決 第1戰將姆巴佩「休息免練球」

世足賽／8強賽英法對決 第1戰將姆巴佩「休息免練球」
世足賽／8年前4強PK戰不敵阿根廷 荷蘭主帥喊話復仇

世足賽／8年前4強PK戰不敵阿根廷 荷蘭主帥喊話復仇

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 16:30
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物