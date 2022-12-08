世足賽／犧牲進攻扮演攻守核心 格里茲曼：欠總教練很多

格里茲曼。（路透）

儘管本屆賽事首顆進球仍未出爐，但上屆世足賽個人踢進4球，其中一球就是在關鍵決賽的法國格里茲曼（Antoine Griezmann），對於即將到來與英格蘭的8強賽充滿期待，他在今天受訪時也直言感謝總教練德尚（Didier Deschamps）再一次將他選入今年陣容之中，他將會盡一切努力為他而戰。

格里茲曼生涯已經代表法國隊出賽114場、攻進42球，儘管本屆法國的焦點都放在兩名前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）身上，不過格里茲曼卻是總教練德尚最倚重的選手之一，從分組賽階段就曾多次表示希望格里茲曼能夠踢得更加活躍。

不過格里茲曼在今天參與8強賽前記者會時就表示，對於現在在球隊中的定位相當滿意，「我認為我的角色很自由，在我前面有三名非常出色的進攻球員，有著極佳的終結比賽能力，有他們三人在前場讓我感到相當舒適，這樣我就可以有更多可能性與選擇，來充分發揮自己的能力。」

格里茲曼指出，儘管現在自己並不是最靠近球門的那名球員，也不會有很多射門和進球機會，但這都不是他所擔心的事情，「我認為球隊更需要我成為行動的核心，讓球隊在比賽中能盡可能保持平衡，這才是最重要事情。」

談到與總教練德尚的關係，格里茲曼也強調自己欠了德尚很多，讓他將盡一切努力償還，「他是徵召我參加世足賽的人，我可以感覺到他的信任，從我進入國家隊的那天起，我們就一直在一起，我要為這件球衣、法國，也為了他盡一切努力。現在我每一次出賽、每一次表現都是在向他表達感謝。」