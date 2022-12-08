我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

世足賽／幫C羅說話…葡萄牙隊友：誰當替補會開心？

聯合新聞網／ 即時報導
C羅(左1)與隊友在替補席歡呼。（路透）
C羅(左1)與隊友在替補席歡呼。（路透）

葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）與瑞士的16強賽以替補的身分出賽，賽後舉動也引發球迷和媒體關注，C羅雖然沒有針對此事親自回應，但他的隊友都紛紛跳出來幫他說話。

由於C羅已經37歲，本屆很有可能是他最後一次參加世界盃。不過葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）卻做出大膽的決定，讓這名表現已經跟不上隊友的傳奇球星坐板凳。此舉也發揮作用，葡萄牙以6：1大勝瑞士，賽後卻出現C羅獨自走出球場的畫面。

對此就有外媒以「誰還需要C羅」為標題，報導此事。不過他的隊友費南德茲（Bruno Fernandes）卻跳出來為C羅說話，「你們覺得有誰喜歡在板凳（替補席）上嗎？就算是第3替補守門員也不喜歡待在板凳，所以你們覺得C羅會開心嗎？」、「如果教練把我放在板凳，我應該也會很生氣。」

另外一名隊友席爾瓦（Bernardo Silva）也提到C羅為了球隊做出貢獻，「他在休息室裡展現很棒的人格特質，他現在也很好。」席爾瓦接著表示，「當然，他可能會有點不開心，因為每個人都想要上場踢球。」

C羅納度 世界盃

上一則

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

下一則

世足賽／犧牲進攻扮演攻守核心 格里茲曼：欠總教練很多

延伸閱讀

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量
世足賽／從先發淪為替補 C羅恐就此與頂級聯賽絕緣

世足賽／從先發淪為替補 C羅恐就此與頂級聯賽絕緣
世足賽／頂替出賽 葡國小將拉莫斯「帽子戲法」成名 不忘推崇C羅老大哥

世足賽／頂替出賽 葡國小將拉莫斯「帽子戲法」成名 不忘推崇C羅老大哥
世足賽／C羅坐板凳 小將「帽子戲法」 葡萄牙6：1輾壓瑞士

世足賽／C羅坐板凳 小將「帽子戲法」 葡萄牙6：1輾壓瑞士

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 16:30
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物