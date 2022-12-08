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世足賽／8強對抗巴西 克國有「參考書」…將借鏡瑞士布局

記者曾思儒／綜合報導
克羅埃西亞中場核心莫德理奇。（路透）
克羅埃西亞中場核心莫德理奇。（路透）

隨著摩洛哥、葡萄牙晉級，卡達世足賽八強全就位，八強首戰由五度奪冠的巴西領銜，對決上屆亞軍克羅埃西亞，克國教頭達利奇（Zlatko Dalic）不諱言巴西是冠軍大熱門，但全隊已準備好面對可怕對手；達利奇信心喊話「我們不會放棄，我們會好好享受比賽。」

「就現實層面來說，巴西是本屆賽事最佳隊伍，他們有很好的選手可以挑選，組成出色陣容，對我們是很大考驗。」達利奇形容，能在世足賽和巴西對決是最棒安排，「或許我們寧願決賽再碰頭，而非八強賽。」

巴西和克羅埃西亞的勝隊，將在四強賽遭遇荷蘭或阿根廷，另兩場八強賽分別是英格蘭出戰衛冕軍法國、葡萄牙出戰摩洛哥，10日就會產出最終四強隊伍。

巴西在淘汰賽首戰面對南韓，上半場就攻進四球，加上當家球星內馬爾（Neymar）回歸，達利奇承認對手難纏，他說：「我們盡最大努力，不會束手就擒，要用實力和巴西對抗。」上屆率隊打進最終戰的達利奇表示，近幾場巴西的比賽他都有去做分析，認為瑞士對戰巴西時的戰術最好、抵抗力最強，會參考瑞士的模式去做布局。

克羅埃西亞在上屆世足大放異彩，僅有400萬人口的小國，卻闖入了冠軍戰，最後雖然輸球，但也是克國歷史以來的最佳成績。本次克國陣容大換血，有18名球員都是首度參加世界盃，不過8強也是克國史上第三好的成績。

上屆亞軍克羅埃西亞將在8強賽挑戰冠軍大熱門巴西；圖為克羅埃西亞門將利瓦科維奇在對...
上屆亞軍克羅埃西亞將在8強賽挑戰冠軍大熱門巴西；圖為克羅埃西亞門將利瓦科維奇在對日本之單神奇撲救3球，日本遭淘汰。（Getty Images）
8強首戰由五度奪冠的巴西領銜，當家球星內馬爾（左）歸隊。（美聯社）
8強首戰由五度奪冠的巴西領銜，當家球星內馬爾（左）歸隊。（美聯社）

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