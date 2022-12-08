世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

葡萄牙總教練桑托斯（左）緊盯比賽動態，C羅也在板凳區待命。（路透）

前一戰疑似不滿總教練桑托斯（Fernando Santos）的調度，葡萄牙球星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）6日對瑞士之戰不僅改從板凳出發，還只獲得不到20分鐘的上場時間，在球隊晉級世足賽八強後，桑托斯強調C羅的替補調度純粹只是戰術考量，但確實必須重新定義他在球隊的定位。

C羅在分組賽對南韓 下半場被換下時，被拍到疑似不滿桑托斯、出言抱怨的畫面，桑托斯直言不喜歡這種狀況，但這件事已經在內部解決。

對瑞士隊之戰，桑托斯將C羅調離先發陣容，直到比賽第73分鐘才替補上陣，他前一次在國際大賽替補已經是2008年，對手正好是瑞士，桑托斯說：「擁有完全信任的前鋒，就可針對策略進行調整，板凳球員即使不在先發名單也有作用。」

不過桑托斯表示，自己與C羅的關係未受影響，「我們關係非常密切，從他19歲就認識，我始終認為他是隊上非常重要的球員，教練團調度是從球隊的角度出發。」

上演帽子戲法的拉莫斯（Goncalo Ramos）、另一名先發球員費南德茲（Bruno Fernandes）都為老大哥C羅緩頰，費南德茲表示，C羅擔任球隊主力多年，被換下場自然會有情緒上的起伏，若是他先發上陣，也有單場踢進3球的能力。