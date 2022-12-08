我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

世足賽／C羅從板凳出擊 主帥：戰術考量

記者劉肇育／綜合報導
葡萄牙總教練桑托斯（左）緊盯比賽動態，C羅也在板凳區待命。（路透）
葡萄牙總教練桑托斯（左）緊盯比賽動態，C羅也在板凳區待命。（路透）

前一戰疑似不滿總教練桑托斯（Fernando Santos）的調度，葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）6日對瑞士之戰不僅改從板凳出發，還只獲得不到20分鐘的上場時間，在球隊晉級世足賽八強後，桑托斯強調C羅的替補調度純粹只是戰術考量，但確實必須重新定義他在球隊的定位。

C羅在分組賽對南韓下半場被換下時，被拍到疑似不滿桑托斯、出言抱怨的畫面，桑托斯直言不喜歡這種狀況，但這件事已經在內部解決。

對瑞士隊之戰，桑托斯將C羅調離先發陣容，直到比賽第73分鐘才替補上陣，他前一次在國際大賽替補已經是2008年，對手正好是瑞士，桑托斯說：「擁有完全信任的前鋒，就可針對策略進行調整，板凳球員即使不在先發名單也有作用。」

不過桑托斯表示，自己與C羅的關係未受影響，「我們關係非常密切，從他19歲就認識，我始終認為他是隊上非常重要的球員，教練團調度是從球隊的角度出發。」

上演帽子戲法的拉莫斯（Goncalo Ramos）、另一名先發球員費南德茲（Bruno Fernandes）都為老大哥C羅緩頰，費南德茲表示，C羅擔任球隊主力多年，被換下場自然會有情緒上的起伏，若是他先發上陣，也有單場踢進3球的能力。

日前外傳C羅明年將以2億歐元投身沙烏地阿拉伯聯賽，但遭他親口否認，強調此事並非事實。

C羅（左）在板凳區待命。（Getty Images）
C羅（左）在板凳區待命。（Getty Images）

C羅納度 南韓 沙烏地阿拉伯

上一則

世足賽／日本隊看到新時代 主帥：嘗到「杜哈的歡喜」

延伸閱讀

世足賽／從先發淪為替補 C羅恐就此與頂級聯賽絕緣

世足賽／從先發淪為替補 C羅恐就此與頂級聯賽絕緣
世足賽／頂替出賽 葡國小將拉莫斯「帽子戲法」成名 不忘推崇C羅老大哥

世足賽／頂替出賽 葡國小將拉莫斯「帽子戲法」成名 不忘推崇C羅老大哥
世足賽／C羅坐板凳 小將「帽子戲法」 葡萄牙6：1輾壓瑞士

世足賽／C羅坐板凳 小將「帽子戲法」 葡萄牙6：1輾壓瑞士
世足賽／「戰術考量」C羅坐板凳 教練直言重新定義角色

世足賽／「戰術考量」C羅坐板凳 教練直言重新定義角色

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 16:30
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物