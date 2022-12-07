世足賽／8強賽英法對決 第1戰將姆巴佩「休息免練球」

姆巴佩。（Getty Images）

法國將在卡達世界盃足球 賽8強戰卯上英格蘭，但至今攻進5球、在進球榜排名第1的姆巴佩卻在練球時缺席，讓人擔心他是否出現傷情。法國足協對此僅表示要給他時間休息一下。

德尚（Didier Deschamps）率領的法國將在美東時間12月10日下午兩點對上邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭。兩支奪冠熱門球隊將在8強戰正面交鋒，雙方都把握時間加緊練球，但法國練兵時，卻不見姆巴佩（Kylian Mbappe）的身影。法國足協宣稱，姆巴佩是因為「休息」而缺席了這次練球。

這次世界盃，法國受傷兵問題所擾，包括恩昆庫（Christopher Nkunku）、本澤馬（Karim Benzema）、麥尼安 （Mike Maignan）、坎特（N'Golo Kante）和博格巴（Paul Pogba）等人，都已因受傷脫離戰線。

23歲的姆巴佩生涯已在世界盃進了9球，並傳出3次助攻，也是2018年法國奪冠的成員之一。姆巴佩已為國家隊出賽63場，一共攻進33球，這次世界盃再度展現實力，目前為止攻進5球，在進球數上暫時排名第1。

對英格蘭來說，擋下姆巴佩將是他們在這場高張力比賽中的首要任務。