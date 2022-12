世足賽／姆巴佩跳進吉魯懷中「好基情」網友歪樓：嫁給我？

卡達世足法國對上波蘭,賽中明星球員姆巴佩跳進前鋒吉魯懷中,深情對望,成為比賽花絮經典瞬間,也被做成各種「兄弟情」梗圖瘋傳。吉魯6日表示,兩人關係很好,那是自然流露的瞬間。

法國隊於卡達世界盃足球 賽16強賽以靈活戰術擊敗波蘭,晉級8強。出人意料地是,賽中的一張照片瘋傳,讓全球網友、球迷充滿粉色泡泡,主角之一吉魯(Olivier Giroud)還特別於6日記者會中回覆網友。

前鋒吉魯在比賽開始16多分鐘時,接到明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)妙傳,直接起腳射門,讓36歲老將吉魯寫下隊史,打破傳奇前鋒亨利(Thierry Henry)生涯51球紀錄,榮登法國隊史進球王。接著姆巴佩再進2球,使法國以3:1大勝波蘭。

但本賽最讓網友熱議的,是法國隊踢進本戰首球,同時慶祝吉魯破紀錄時,姆巴佩情不自禁跳進吉魯懷中,攬著吉魯後頸並深情對望的瞬間,簡直重現電影 「手札情緣」男女主角雨中熱吻的場景,讓球迷、粉絲熱議起哄,各種兩人「男上加男」(兄弟情)、「原地結婚」的梗圖爆紅。

Our favorite Kylian Mbappé and Olivier Giroud moment is giving ‘The Notebook.’ 😍 #WorldCup2022 pic.twitter.com/Nq5H3MxUC1