世足賽／C羅坐板凳 小將「帽子戲法」 葡萄牙6：1輾壓瑞士

葡萄牙隊年僅21歲的拉莫斯頂替C羅主攻，連進三球成為新興功臣。（路透）

葡萄牙隊教練6日把暱稱為C羅 (Cristiano Ronaldo)的主將晾在一邊，讓年僅21歲的拉莫斯(Goncalo Ramos)頂替主攻位置，年輕小將在對瑞士賽第17分鐘就旗開得勝，隨後又在51和67分鐘各進一球，成為葡萄牙6:1輾壓瑞士的新興功臣。

教練桑托斯不負球迷大喊，「羅納多！羅納多！」的呼聲，在第72分鐘才讓37歲的老將出場，來不及建功。C羅和隊友在球場短暫慶功後，獨自離場。今天連下三城的拉莫斯，2003年C羅首戰世足賽時，不過是兩歲小娃。首度參加世足賽就耍出「帽子戲法」，2002年德國 前鋒克羅斯(Miroslav Klose)以後，拉莫斯是第一個。

一直把C羅當英雄的拉莫斯說，在八強戰還能代表葡萄牙隊先發上場，「我做夢都不曾夢到過。」

他踢進第二球的時候，在場邊暖身，準備隨時進來取代他的C羅微笑恭喜他。拉莫斯也對這位隊長極表恭敬，說C羅一直在幫大家，鼓勵大家，「不只我本人，還有我的隊友們。」

拉莫斯不但自己進球，還做球給葛雷洛(Raphael Guerreiro)攻進第四球；另兩位得分隊友是佩佩(Pepe)和萊奧(Rafael Leao)；佩佩年近40(39歲283天)還頭槌進球，成為世足史淘汰賽中，最年長的得分球員。

葡萄牙痛宰瑞士後，將於10日出戰摩洛哥，教練桑托斯還沒決定要繼續讓拉莫斯首發，還是男子足球 國際賽得分最多的C羅。桑托斯5日對C羅出戰南韓賽中被換下來後的態度極表不滿，但說6日不讓他上場是「戰略」考量，不是處罰他。他說，「全隊的事情是我們的首要考量。我永遠會考慮到，他(C羅)是隊裡面很重要的選手。」