世足賽／本屆世足大黑馬 摩洛哥靠罰球3：0踢下西班牙

摩洛哥隊門將博努(Yassine Bounou)救下西班牙三名球員所踢的兩球。(Getty Images)

北非國家摩洛哥在世足賽16強賽對戰歐洲足球 巨霸西班牙，兩隊在正規賽及延時賽都未能進球，最後靠PK生死戰分高下，摩洛哥以3:0踢贏西班牙，震驚全世界，也讓摩洛哥舉國歡騰，是本屆首支非歐洲、非南美球隊打入八強的穆斯林國家，也創阿拉伯國家打進八強的紀錄。

美聯社6日報導，摩洛哥成為世足賽史上第四支非洲球隊踢進八強，也是該國史上第二次踢進淘汰賽；這場球獲勝，對非洲、阿拉伯、世上穆斯林國家，都意義非凡。

PK生死戰中，摩洛哥隊門將博努(Yassine Bounou)救下西班牙三名球員所踢的兩球，另一人踢中門柱。

卡達世足賽是近百年來首度由穆斯林國家舉辦世足賽，也是亞洲第二度辦這項足球最高榮譽賽事；開賽第三天，沙烏地阿拉伯曾擊敗兩度冠軍阿根廷，創世上最大冷門之一，但沙烏地及地主國卡達、另支非洲國家突尼西亞都在小組賽中淘汰，只剩摩洛哥為非洲捍衛榮譽。

摩洛哥成為本屆世足賽最大黑馬，10日八強賽將面對另支歐洲勁旅葡萄牙。進入八強的隊伍包括荷蘭、阿根廷、法國、英格蘭、克羅埃西亞、巴西 、摩洛哥以及葡萄牙。

摩洛哥與西班牙地緣政治關係複雜微妙，本次隊內球員有半數並非出生在摩洛哥，比率為參賽32支球隊之最。

摩洛哥隊總教練雷格拉吉(Walid Regragui)是第一位非洲人帶領非洲國家隊殺入八強的教頭，賽後他表示，對粉絲、國人及非洲人民感到自豪。

在PK生死戰攻進第一球的摩洛哥隊員哈基米(Achraf Hakimi)出生在西班牙首都馬德里，之前在職足豪門皇家 馬德里隊(Real Madrid)踢球，另兩位進球的薩比里(Abdelhamid Sabiri)、齊耶赫(Hakim Ziyech)曾與前任教頭發生爭執，後來才返回摩洛哥國家隊。

雷格拉吉表示，今天向世界展現，凡持摩洛哥護照的人，就是摩洛哥人，進入國家隊，就抱必死奮戰的決心。

摩洛哥君王已致電向國家隊道賀。