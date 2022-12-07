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世足賽／頂替出賽 葡國小將拉莫斯「帽子戲法」成名 不忘推崇C羅老大哥

體育新聞組／綜合報導
拉莫斯因「帽子戲法」一戰成名。（新華社）
拉莫斯因「帽子戲法」一戰成名。（新華社）

2022卡達世界盃足球賽，16強葡萄牙與瑞士隊之戰，葡萄牙21歲小將拉莫斯（Goncalo Ramos）單場打進3球，演出帽子戲法。率隊以6：1擊敗瑞士晉級八強，成為贏球最大功臣。

21歲的拉莫斯效力於葡萄牙聯賽本菲卡隊，三場小組賽並沒太多機會上場，對南韓一戰更完全沒上場，累積僅踢10分鐘，這一役是他首次先發上陣，頂替老大哥C羅（Cristiano Ronaldo）的位置。

拉莫斯在17分鐘以左腳抽射破門，再來39歲老將後衛佩佩（Pepe）把握角球機會，在門前高高躍起以頭錘方式破門，葡國半場結束就取得2：0領先。

拉莫斯下半場持續把握進球機會，在51分鐘二度破門，瑞士全隊還沒緩過神來，葡萄牙葛雷羅（Raphaël Guerreiro）在55分鐘又進球，瑞士雖然艾肯吉（Manuel Akanji）於58分鐘破門，但已無法改變戰局。

這場最搶戲拉莫斯則把握機會射穿瑞士大門，成為本屆首位完成「帽子戲法」的球員，透過這場比賽讓大家認識他。

對瑞士之戰，C羅淪為替補。（路透）
對瑞士之戰，C羅淪為替補。（路透）

日前一份葡萄牙民調顯示，有7成的人認為，C羅不該在16強賽先發，對瑞士之戰，教頭順應「民意」，真的不給C羅先發。

C羅一向是葡國的不動主力，尤其在歐洲盃、世界盃的大賽絕對是先發上場，如今坐板凳，國際大賽連31場先發紀錄就這樣中斷。

總教練桑托斯此役做出讓外界訝異的陣容調度，當被問及球隊及C羅有何反應時，拉莫斯說：「老實說，沒有人在談論這件事，C羅身為隊長做了他該做的事，他出手幫忙、他與我們談話，不只跟我談話，而是跟整個隊伍談話。」

拉莫斯說：「他是我們的領袖，總是試著給我們幫助。」 拉莫斯補充道：「C羅一直是個榜樣，他是許多人的偶像。 」。

拉莫斯「帽子戲法」。（美聯社）
拉莫斯「帽子戲法」。（美聯社）

C羅 世界盃 足球

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