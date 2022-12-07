世足賽／「PK前3人我挑的」西班牙教頭扛責

西班牙在本屆世足賽止步16強，主教練恩里克賽後扛責，「PK大戰是我的責任，因為是我選的前3點。」（Getty Images）

「無敵艦隊」西班牙在PK大戰中遭到摩洛哥擊沉，前3點都未進顏面盡失，在本屆世足賽止步16強，總教練恩里克（Luis Enrique）賽前「練了超過1000顆罰球」的言論也被拿出來當成笑柄，恩里克賽後扛責，「PK大戰是我的責任，因為是我選的前3點。」

兩軍踢完延長賽都無人進球，一路高掛0：0，比賽進入PK大戰，負責摩洛哥第1點的薩比里（Abdelhamid Sabiri）穩穩踢進，西班牙第1點的薩拉維亞（Pablo Sarabia）則是中柱。

摩洛哥齊耶赫（Hakim Ziyech）負責的第2點也沒有問題，西班牙第2點索勒（Carlos Soler）則被博努（Yassine Bounou）撲出；第3點雙方都未進球，在哈基米（Achraf Hakimi）的第4點踢進後，比賽勝負出爐。

西班牙在第一場淘汰賽就爆冷出局，恩里克賽後先是表示，「我們身為國家代表，必須懂得如何向贏家恭喜，孩子們也必須從落敗中學到一課，對手今天確實在PK大戰中表現得比我們更好。」他進一步指出，「PK大戰是我的責任，因為是我排的前3點，博努是位出色的門將，特別是在PK大戰，他今天的表現太傑出了，我們已經付出100%，但現在只能再等下次機會了。」

被問到這樣的結局是否太過殘酷，他說：「足球 是一項美妙的運動，有時候一支沒有攻擊的球隊也有可能贏球，我們主導了比賽、也製造了更多機會，但命運有時就是這麼任性。」

對於是否續掌西班牙兵符，恩里克回應：「現在還不是時候，我現在只想回家，看看我的家人和狗狗。」