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世足賽／馬德里街頭長大 摩洛哥贏球功臣重要勝利獻雙親

記者曾思儒／即時報導
摩洛哥球星哈基米贏球後走向觀眾席的母親，兩人緊緊相擁、親吻，一同分享歷史性勝利。（美聯社）
摩洛哥球星哈基米贏球後走向觀眾席的母親，兩人緊緊相擁、親吻，一同分享歷史性勝利。（美聯社）

馬德里街頭長大的摩洛哥球星哈基米（Achraf Hakimi），靠著足球翻轉人生，今天他在卡達世足賽16強「PK大戰」踢進決勝球，助隊擊敗「無敵艦隊」西班牙，走向觀眾席的母親，兩人緊緊相擁、親吻，一同分享歷史性勝利。

摩洛哥淘汰賽首戰遭遇西班牙，兩隊正規賽0：0踢平，延長賽也沒能破網，讓比賽進入今年第2場的「PK大戰」；摩洛哥前兩點都把握，反觀西班牙率先上場的薩拉維亞（Pablo Sarabia）中柱，摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）再撲下西班牙第2點和第3點，讓第4點的哈基米進球後結束比賽。

摩洛哥球星哈基米賽後走到場邊與家人互動。（美聯社）
摩洛哥球星哈基米賽後走到場邊與家人互動。（美聯社）

24歲的哈基里孩童時代在馬德里街頭長大，因為足球翻轉人身，已經效力過皇馬、國際米蘭，現是巴黎聖日耳曼一員。哈基里原本可選擇代表西班牙，但選擇雙親的祖國摩洛哥，兩軍卡達世足賽淘汰賽首戰就碰頭，堪稱神奇巧合。

哈基里過去曾分享，母親是清潔工、父親是街頭小販，「我們來自努力生存的普通家庭，現在我每天都為他們而戰，他們犧牲自己成就了我。」今天他第一時間就將喜悅與看台的母親分享，兩人互動成球場最美畫面。

哈基米今天踢進致勝點球後，舞動雙肩慶賀，也被視為向今年沒被選進西班牙國家隊的前皇馬隊友拉莫斯（Sergio Ramos）致敬。

足球 巴黎聖日耳曼

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