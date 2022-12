世足賽／馬德里街頭長大 摩洛哥贏球功臣重要勝利獻雙親

馬德里街頭長大的摩洛哥球星哈基米(Achraf Hakimi),靠著足球 翻轉人生,今天他在卡達世足賽16強「PK大戰」踢進決勝球,助隊擊敗「無敵艦隊」西班牙,走向觀眾席的母親,兩人緊緊相擁、親吻,一同分享歷史性勝利。

摩洛哥淘汰賽首戰遭遇西班牙,兩隊正規賽0:0踢平,延長賽也沒能破網,讓比賽進入今年第2場的「PK大戰」;摩洛哥前兩點都把握,反觀西班牙率先上場的薩拉維亞(Pablo Sarabia)中柱,摩洛哥門將博努(Yassine Bounou)再撲下西班牙第2點和第3點,讓第4點的哈基米進球後結束比賽。

摩洛哥球星哈基米賽後走到場邊與家人互動。(美聯社)

24歲的哈基里孩童時代在馬德里街頭長大,因為足球翻轉人身,已經效力過皇馬、國際米蘭,現是巴黎聖日耳曼 一員。哈基里原本可選擇代表西班牙,但選擇雙親的祖國摩洛哥,兩軍卡達世足賽淘汰賽首戰就碰頭,堪稱神奇巧合。

Another incredible photo of Achraf Hakimi with his mother ❤️ 🥹



Went to her again in the stands to celebrate when they beat Spain 🇪🇸 to qualify to quarter-finals for first time.



He’s spoken about how much his parents sacrificed for his success. pic.twitter.com/ef1ODrHi39