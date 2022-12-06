世足賽／「戰術考量」C羅坐板凳 教練直言重新定義角色

C羅此戰替補上場未先發，教頭坦言正在重新定義C羅於球隊中的定位。（路透）

在前一場疑似不滿總教練桑托斯（Fernando Santos）的調度而出言抱怨後，葡萄牙當家球星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）在今天與瑞士的16強賽中，不僅自2008年後首度在國家隊的比賽中未先發上陣，還直到比賽第73分鐘才獲得出賽機會，葡桑托斯也在賽後不諱言的表示，正在重新定義C羅於球隊中的定位。

C羅在分組賽最後一場出戰南韓 的比賽中，在下半場被換下場時疑似被拍下抱怨桑托斯調度的畫面，而桑托斯在昨天受訪時也直言並不喜歡這樣的狀況，不過他也強調希望外界不要在關注這個話題，因為他們已經在內部解決這件事。

而今天的16強賽C羅也未列在先發名單中，並且直到球隊取得5：1的大幅領先後，才於比賽最第73分鐘替補上陣，對於這樣的安排，桑托斯賽後也強調這純粹是戰術上的考量，「這不是什麼新鮮事，他已經出賽過兩場，而席爾瓦（Andre Silva）也參與了之前的比賽，對我來說我擁有3名可以完全信任的球員，這讓我可以就我的策略進行調整，所以板凳上的那些球員即使不在先發名單，也是可以起到作用。」

不過這也是C羅自2008年以來，首次在國家隊比賽中從板凳出擊，談到未來C羅的球隊定位，桑托斯也坦言確實還在重新定義，「這仍是個有待討論的問題，我和他關係非常密切，從他19歲我們就認識，我始終認為他是球隊中非常重要的球員，關於這個（紀律問題）也已經得到解決，他是世界上最好的球員，因此我們所做的就是從一個球隊的角度出發。」

至於今天頂替C羅位置並上演「帽子戲法」的拉莫斯（Goncalo Ramos）也說：「C羅總是與我和團隊中的每個人交談，他是我們的領袖，並提供所有的協助，我不知道我下一場比賽是否還會先發，這取決於教練，但我必須盡我所能的工作，然後讓我們拭目以待。」