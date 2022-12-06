世足賽／摩洛哥成首支8強阿拉伯球隊 教頭也創非洲紀錄

摩洛哥在本屆世足賽中，成為史上第1個打進8強的阿拉伯世界國家。（美聯社）

摩洛哥在今天凌晨與西班牙的16強賽中，靠著成功的防守策略，以及在PK大戰以3：0勝出闖進8強，不僅改寫隊史最佳紀錄，還成為史上第1個打進8強的阿拉伯世界國家，讓陣中球員、教練都直言以此為榮。

摩洛哥過去世足賽最佳戰績為1986年闖進到16強，不過今年他們不僅在分組賽先逼平上屆亞軍克羅埃西亞，隨後又擊敗上屆季軍比利時，最終再戰勝加拿大 ，以2勝1和的黑馬姿態挺進到16強。

不過更大的驚喜則是在於今天凌晨的16強賽，摩洛哥碰上曾在2010年奪冠的「無敵艦隊」西班牙，不僅在正規賽與延長賽踢完保持在0：0，更在PK大戰中靠著門將博努（Yassine Bounou）神乎其技的守門表現，最終以3：0淘汰西班牙挺進到8強賽，不僅成為史上第1個闖進8強的阿拉伯世界國家，也是第4個打進到8強賽的非洲國家。

對於球隊贏下歷史性的一戰，後衛亞米格（Jawad El Yamiq）說：「我們為代表阿拉伯與非洲足球 感到榮幸，教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）給了我們在這場比賽中所需的信心，這極大的鼓舞了我們士氣。我們知道西班牙會相當依賴他們的控球權，這早在我們的考慮之中，但他們並沒有因此造成威脅。」

而雷格拉吉也成為首位帶領非洲球隊挺進到8強賽的非洲籍教練，談到球員的精彩演出，他說：「我以我們的球迷、人民和阿拉伯民眾感到自豪，因為這裡還有卡達人、阿爾及利亞人、突尼西亞人、阿拉伯人和非洲人。我們都知道自己獲得了很巨大的支持，今晚我們也從中汲取了力量。」

在談到球隊門將博努於PK大戰中的精彩演出時，雷格拉吉也不吝嗇稱讚子弟兵：「當你有像我們這樣的一名守門員時，你就有機會透過PK來取得勝利，即使這是帶有一點風險的。」