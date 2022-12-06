我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團「稅務詐欺」等17罪成 首因刑事犯罪被定罪

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 私密性高、一房難求

世足賽／摩洛哥成首支8強阿拉伯球隊 教頭也創非洲紀錄

記者劉肇育／即時報導
摩洛哥在本屆世足賽中，成為史上第1個打進8強的阿拉伯世界國家。（美聯社）
摩洛哥在本屆世足賽中，成為史上第1個打進8強的阿拉伯世界國家。（美聯社）

摩洛哥在今天凌晨與西班牙的16強賽中，靠著成功的防守策略，以及在PK大戰以3：0勝出闖進8強，不僅改寫隊史最佳紀錄，還成為史上第1個打進8強的阿拉伯世界國家，讓陣中球員、教練都直言以此為榮。

摩洛哥過去世足賽最佳戰績為1986年闖進到16強，不過今年他們不僅在分組賽先逼平上屆亞軍克羅埃西亞，隨後又擊敗上屆季軍比利時，最終再戰勝加拿大，以2勝1和的黑馬姿態挺進到16強。

不過更大的驚喜則是在於今天凌晨的16強賽，摩洛哥碰上曾在2010年奪冠的「無敵艦隊」西班牙，不僅在正規賽與延長賽踢完保持在0：0，更在PK大戰中靠著門將博努（Yassine Bounou）神乎其技的守門表現，最終以3：0淘汰西班牙挺進到8強賽，不僅成為史上第1個闖進8強的阿拉伯世界國家，也是第4個打進到8強賽的非洲國家。

對於球隊贏下歷史性的一戰，後衛亞米格（Jawad El Yamiq）說：「我們為代表阿拉伯與非洲足球感到榮幸，教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）給了我們在這場比賽中所需的信心，這極大的鼓舞了我們士氣。我們知道西班牙會相當依賴他們的控球權，這早在我們的考慮之中，但他們並沒有因此造成威脅。」

而雷格拉吉也成為首位帶領非洲球隊挺進到8強賽的非洲籍教練，談到球員的精彩演出，他說：「我以我們的球迷、人民和阿拉伯民眾感到自豪，因為這裡還有卡達人、阿爾及利亞人、突尼西亞人、阿拉伯人和非洲人。我們都知道自己獲得了很巨大的支持，今晚我們也從中汲取了力量。」

在談到球隊門將博努於PK大戰中的精彩演出時，雷格拉吉也不吝嗇稱讚子弟兵：「當你有像我們這樣的一名守門員時，你就有機會透過PK來取得勝利，即使這是帶有一點風險的。」

足球 加拿大

上一則

世足賽／誇口PK練了千球卻進0球 西班牙教頭：全都怪我

下一則

世足賽／「戰術考量」C羅坐板凳 教練直言重新定義角色

延伸閱讀

世足賽／誇口PK練了千球卻進0球 西班牙教頭：全都怪我

世足賽／誇口PK練了千球卻進0球 西班牙教頭：全都怪我
世足賽╱摩洛哥打破歐美壟斷 成8強中亞非獨苗

世足賽╱摩洛哥打破歐美壟斷 成8強中亞非獨苗
世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄

世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄
西班牙苦練PK射門 博努讓對手努力化為泡影

西班牙苦練PK射門 博努讓對手努力化為泡影

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 16:30
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
台積電亞州廠周邊仍「偏美式」 想念家鄉味得開車1小時

台積電亞州廠周邊仍「偏美式」 想念家鄉味得開車1小時