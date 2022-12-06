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帽子戲法一戰成名 拉莫斯：C羅的替補 葡萄牙的未來

新華社杜哈╱12月6日電

C羅在卡達世界盃第一次沒有首發，他的替補、21歲新銳拉莫斯把握住了機會，用堪稱一戰成名的「帽子戲法」，展現出成為葡萄牙隊主力射手的潛力。

6日晚，葡萄牙隊在16強賽上以6:1擊敗瑞士隊，晉級八強。拉莫斯成為本屆盃賽單場獨進三球的第一人，這讓他在國家隊世界盃的第一次首發熠熠生輝。

37歲的C羅，在本屆盃賽前三場比賽中場場首發。6日晚，C羅與排成一列的首發隊友們擦肩而過，獨自走出球員通道，來到替補席。

不過，代替C羅首發的拉莫斯，沒有辜負老帥費爾南多·桑托斯的信任，更沒有讓球迷失望。

第17分鐘，拉莫斯禁區左側得球，順勢轉身擺脫，在角度不大的情況下，大力抽射，直掛球門上角。本屆盃賽發揮出色的瑞士門將索默只得望球興嘆。

跑動範圍大的拉莫斯進球後更加自信。第51分鐘，他以靈動的跑位，近距離捅射，再進一球。這時，場邊熱身的C羅一臉輕鬆，似乎再說，「小伙未來可期」。

隨後，這名小將又機敏殺入禁區，輕巧挑射，打進第三球，為他的成名之戰畫上圓滿句號。

身高1米85，能夠司職前鋒或影鋒，出自本菲卡青訓體系的拉莫斯，在本屆盃賽前，已經展現出「希望之星」的潛質。他在葡萄牙U-17到U-21的青少年梯隊中，曾是主力射手。並非「站樁型」射手的他，技術全面，能夠用積極的接應和跑位，通過串聯中場，創造出機會。

在強大的青訓體系培養出頂級中場貝爾納多·席爾瓦、前場核心布魯諾·費爾南德斯、英超「鐵衞」迪亞斯後，誰能成為C羅接班人、一名世界級射手，成為補上葡萄牙隊「鋒無力」短板的關鍵。

而現在，為球隊打通晉級之路的拉莫斯，讓人看到了這種潛質。同時，迎來生涯末期的C羅，如同當年菲戈將7號球衣交給他，正在上演另一個時代的傳承。

此時，三線齊整的葡萄牙隊在小組賽踢得不溫不火後，已經在淘汰賽顯露出「冠軍相」。自2016年奪得歐錦賽冠軍，有技術、有整體、有硬度的「歐洲桑巴」，正在向世界冠軍發起衝擊。

12月6日，葡萄牙隊球員拉莫斯（中）在比賽中打入自己本場比賽第三粒進球。 ...
12月6日，葡萄牙隊球員拉莫斯（中）在比賽中打入自己本場比賽第三粒進球。 （新華社）

C羅 世界盃 英超

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