世足賽╱摩洛哥打破歐美壟斷 成8強中亞非獨苗

賽後摩洛哥球員將守門員博努拋起慶祝勝利。 (中新社)

卡達世界杯產生8強。摩洛哥隊打破歐美球隊的壟斷，成為8強中唯一一支亞非球隊。

晉級8強的球隊分別是：荷蘭、阿根廷、巴西 、克羅埃西亞、英格蘭、法國、摩洛哥、葡萄牙。其中，歐洲5席，南美洲2席，非洲1席。

在2014年和2018年世界杯賽上，歐美球隊均包攬8強。在本屆杯賽的8強中，7支歐美勁旅均在外界的預料之中。

西班牙與摩洛哥之戰爆出了本屆杯賽1/8決賽的唯一冷門——經過點球大戰，世界排名第22位的摩洛哥隊以3:0淘汰2010年世界杯冠軍、本屆杯賽奪冠熱門西班牙隊。

第六次晉級世界杯決賽圈的摩洛哥隊首次挺進世界杯8強，也追平了非洲球隊在世界杯賽上的最好成績。此前，摩洛哥隊的世界杯最佳戰績是在1986年進入16強；非洲球隊曾3次闖進世界杯8強，分別是1990年世界杯的喀麥隆隊，2002年世界杯的塞內加爾隊，2010年世界杯的加納隊。

共有3支亞足聯球隊晉級16強，但在1/8決賽中，澳洲 隊、日本隊、韓國隊分別負於阿根廷隊、克羅埃西亞隊和巴西隊，均無緣8強。另5支止步16強的球隊分別是：美國、塞內加爾、波蘭、西班牙、瑞士。

卡達世界杯1/4決賽將於當地時間9日開始打響，對陣形勢是：巴西VS克羅埃西亞、荷蘭VS阿根廷、英國 VS法國、摩洛哥VS葡萄牙。其中，荷阿之戰和英法大戰都堪稱是決賽級別的巔峰對決。