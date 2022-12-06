我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作

世足賽╱摩洛哥打破歐美壟斷 成8強中亞非獨苗

中新社╱北京12月7日電
賽後摩洛哥球員將守門員博努拋起慶祝勝利。 (中新社)
賽後摩洛哥球員將守門員博努拋起慶祝勝利。 (中新社)

卡達世界杯產生8強。摩洛哥隊打破歐美球隊的壟斷，成為8強中唯一一支亞非球隊。

晉級8強的球隊分別是：荷蘭、阿根廷、巴西、克羅埃西亞、英格蘭、法國、摩洛哥、葡萄牙。其中，歐洲5席，南美洲2席，非洲1席。 

在2014年和2018年世界杯賽上，歐美球隊均包攬8強。在本屆杯賽的8強中，7支歐美勁旅均在外界的預料之中。

西班牙與摩洛哥之戰爆出了本屆杯賽1/8決賽的唯一冷門——經過點球大戰，世界排名第22位的摩洛哥隊以3:0淘汰2010年世界杯冠軍、本屆杯賽奪冠熱門西班牙隊。 

第六次晉級世界杯決賽圈的摩洛哥隊首次挺進世界杯8強，也追平了非洲球隊在世界杯賽上的最好成績。此前，摩洛哥隊的世界杯最佳戰績是在1986年進入16強；非洲球隊曾3次闖進世界杯8強，分別是1990年世界杯的喀麥隆隊，2002年世界杯的塞內加爾隊，2010年世界杯的加納隊。 　　

共有3支亞足聯球隊晉級16強，但在1/8決賽中，澳洲隊、日本隊、韓國隊分別負於阿根廷隊、克羅埃西亞隊和巴西隊，均無緣8強。另5支止步16強的球隊分別是：美國、塞內加爾、波蘭、西班牙、瑞士。 　　

卡達世界杯1/4決賽將於當地時間9日開始打響，對陣形勢是：巴西VS克羅埃西亞、荷蘭VS阿根廷、英國VS法國、摩洛哥VS葡萄牙。其中，荷阿之戰和英法大戰都堪稱是決賽級別的巔峰對決。　

巴西 澳洲 英國

上一則

西班牙苦練PK射門 博努讓對手努力化為泡影

延伸閱讀

世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄

世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄
世足賽／葡萄牙6:1狂勝瑞士 拉莫斯演出帽子戲法

世足賽／葡萄牙6:1狂勝瑞士 拉莫斯演出帽子戲法
世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口

世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口
本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙

本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 09:49
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行