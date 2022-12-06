我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衰退陰影籠罩 史指連跌四日

世界OnAir／在阿拉斯加做旅遊四年 華人賺夠錢退休

西班牙苦練PK射門 博努讓對手努力化為泡影

中央社台北7日電
摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）神乎其技擋下12碼球。(美聯社)
摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）神乎其技擋下12碼球。(美聯社)

西班牙教頭恩里克一年多前在訓練營時，告訴他的球員，每人必須完成1000次的12碼(又稱點球)射門，才會帶他們到卡達世界盃，但Yassine Bounou，卻讓對手的努力化為泡影。

摩洛哥今天在2022卡達世界盃足球賽16強淘汰賽，歷經正規賽與延長賽以0比0逼平西班牙，但在PK大戰摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）神乎其技擋下對手兩次射門，另一球則是對手射中門柱反彈而出，讓他成功幫助球隊以3比0勝出，隊史首度摘下世界盃8強門票。

西班牙教頭恩里克（Luis Enrique）賽前受訪時透露，西班牙在2020歐洲盃4強，就是因為PK大戰輸給義大利，所以他在一年前就給了球員一門功課，就是每人至少得完成1000次的12碼射門。

沒想到西班牙與摩洛哥的對決，雙方真的鏖戰至延長賽仍平分秋色，而博努最後在PK大戰頻頻上演的「神之撲救」，讓他成為西班牙球員這個夜晚的夢魘，也幫助摩洛哥搶下8強入場券。

出生在加拿大的博努，父母都來自摩洛哥，他依照爸媽的期望，選擇替祖國效力，而現年31歲的他，職業生涯都在西班牙，上個賽季他替塞維亞（Sevilla）出賽31場，其中就有13場比賽沒有失球。

博努的守門能力不俗，他在2017年10月23日首次在西甲亮相，至今共出賽144場，其中就有49場比賽沒失球，而他生涯最大的成就應是這個神奇的夜晚，專業足球網站Goal也稱他是摩洛哥的英雄。

影片來源：YouTube FOX Soccer

世界盃 足球 義大利

上一則

世足賽／葡萄牙6:1狂勝瑞士 拉莫斯演出帽子戲法

延伸閱讀

本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙

本屆第2場PK 摩洛哥門將一夫當關 3:0淘汰西班牙
世足賽／輸日本學到教訓 西班牙戰摩洛哥 慎防翻船

世足賽／輸日本學到教訓 西班牙戰摩洛哥 慎防翻船
西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到

西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到
世足賽／哥斯大黎加差點就晉級：做了3分鐘的好夢

世足賽／哥斯大黎加差點就晉級：做了3分鐘的好夢

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 09:49
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行