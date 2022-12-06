我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「敢碰我們，就變第二個富士康」 南京工大學生抗議封校

太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

日本隊留下最後紙鶴 總教練森保一不忘鞠躬致謝

中央社東京6日綜合外電報導
日本教練森保一，賽後在場上深深一鞠躬。(美聯社)
日本教練森保一，賽後在場上深深一鞠躬。(美聯社)

日本隊在2022卡達世界盃足球賽止步16強，但全隊重視禮儀的態度數度引發話題，並在球員更衣室留下了本屆「最後的紙鶴」。總教練森保一不忘在場上深深鞠躬，感謝球迷一路相挺。

卡達世界盃足球賽16強賽昨天出現首場PK大戰，克羅埃西亞與日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未能破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站及日媒THE ANSWER報導，雖然日本隊在PK大戰輸給克羅埃西亞，但就在不甘落敗的氣氛中，森保一等人的舉止受到關注。

率領日本隊在本屆世界盃踢進16強的森保一，外界對他在比賽中勤做筆記，及中場休息時間不斷鼓舞球員們的表現留下深刻印象。

就在PK大戰輸給克羅埃西亞後，可以看到森保一把沉浸在失望氛圍中的選手圍成圓圈，跟這些選手們說話。

森保一在PK大戰落敗後慰勞淚崩選手，及擁抱球員酒井宏樹的畫面，都透過海外媒體被公開，感動不少海外球迷，認為「日本並非戰敗者」。

森保一賽後也不忘在場上深深一鞠躬，向那些一直以來為奮戰的日本選手加油的球迷們致謝，連海外媒體都加以報導。

日本隊每次離開球員更衣室後留下的樣貌，也成為本屆世界盃話題之一。日本隊不僅會在賽後將球員更衣室打掃得「一塵不染」，還會留下寫有日語及當地語言的「謝謝」及數隻大小紙鶴。

而這樣的日本隊在16強輸球後也沒有改變，國際足球總會（FIFA）透過世界盃日文官方帳號推文稱讚日本隊「貫徹初衷」，並附上一張球員更衣室照片。

日本有一句俗諺叫做「鳥飛離水面時不會把水弄污濁」，被用來形容人在離去時應收拾善後，也被引伸具有「善始善終、漂亮退場」的意涵。這次日本隊讓外界看到的正是這種精神的徹底展現。

即使輸球，日本球迷仍把垃圾整理好帶走。(美聯社)
即使輸球，日本球迷仍把垃圾整理好帶走。(美聯社)

雖然日本隊本屆無法踢進8強，但因為在小組賽先後擊敗德國隊與西班牙隊，獲得外界大量關注，也讓本屆大會成為確實感受到日本隊變強的一次世界盃。

日本 世界盃 足球

上一則

世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口

延伸閱讀

世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口

世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口
世足賽／爸爸別哭…日隊長輸球淚崩 三兒女暖心擦淚

世足賽／爸爸別哭…日隊長輸球淚崩 三兒女暖心擦淚
PK賽連擋3球 克羅埃西亞3:1勝日本 亞洲隊晉8強夢碎

PK賽連擋3球 克羅埃西亞3:1勝日本 亞洲隊晉8強夢碎
世足賽／日本奇兵前田大然 差點助日闖8強 高中曾被趕出球隊

世足賽／日本奇兵前田大然 差點助日闖8強 高中曾被趕出球隊

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-06 09:49
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
真實身分證、駕照 延至2025年執行

真實身分證、駕照 延至2025年執行
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校