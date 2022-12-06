世足賽／一度遭批進攻力太弱 前田大然進球 球評急改口

前田大然在場上場下的表現都受到稱讚，成功讓批評者閉嘴。(美聯社)

儘管被認為是這次世足賽日本 隊陣中的綠葉球員，甚至還因為身為前鋒但進攻表現不夠「自私」遭到質疑，但前田大然在16強賽出戰克羅埃西亞的比賽中成為場上「主角」，不僅為球隊踢進全場唯一的一顆進球，退場後仍在背後全力支持隊友的表現也獲得各界好評。

25歲的前田大然儘管從青少年時期就是日本國家隊的常客，不過這次入選世足賽陣容仍讓他受到各方的質疑，尤其是身為前鋒但進攻能力並不特別出色這點，也讓保他進入名單的森保一受到外界批評。

包括16強賽出戰克羅埃西亞一戰，BBC球評、前英格蘭國腳贊拿斯（Jermaine Jenas），都還在比賽中對於前田大然不斷退縮防守，甚至無法在禁區內製造進攻機會而有所批評，甚至直言前鋒應該踢得更加「自私」，因為他們的工作就是進球，而不是跑來跑去做中場的工作，「我會希望我的前鋒在場上的工作，就是把球踢進球門。」

不過在比賽第43分鐘，前田大然趁著隊友的傳中球導致球門前一陣大亂時，起腳射門踢進個人世足賽生涯的第一顆進球，也是個人在國家隊的第二顆進球後，瞬間打臉了贊拿斯，讓贊拿斯也趕緊改口，「對前田來說，他在正確的時間出現在正確的位置，他付出的努力得到了球員的喜愛，並且以進球作為他所獲得的獎勵。」

另一名英格蘭退役國腳費迪南德（Rio Ferdinand）也在接受BBC訪問時讚賞前田大然絕對是場上最活躍的球員，「他滿場飛奔，這讓他在無論是有球還是無球時都讓人感到討厭。」

而前田大然不僅場上表現受到稱讚，他在被總教練森保一換下場後，也持續在板凳上為隊友加油，甚至在球隊於PK大戰輸球後，當全隊都還沈浸在失利的悲傷之中時，前田大然已經背著水與冰袋上場給奮戰了120分鐘的隊友，這一幕也在賽後引發討論，一名球迷更留言表示，這就是為什麼隊友都喜歡他，也是任何球隊都會關注他的主因，「因為他完美的詮釋了足球 就是一場團隊比賽。」