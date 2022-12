世足賽／第2場PK 西班牙3球皆墨 摩洛哥晉級

卡達世界盃 八強最後兩個席位今日將出線,西班牙與摩洛哥在美東時間上午10時對戰,雙方經過正規時間及加時賽,皆缺臨門一腳,以0比0進入12碼罰球(又稱點球)決勝負。

摩洛哥隊薩比里(Abdelhamid Sabiri)踢進重要的第一球,齊耶赫(Hakim Ziyech)也進球,但西班牙球員竟連失三球,而摩洛哥第三名球員巴農(Badr Benoun)也射進,最後摩洛哥第四名上場球員哈基米(Achraf Hakimi)進球,比賽以3:0結束,摩洛哥擊敗西班牙晉級八強。

HAKIMI WINS IT FOR MOROCCO



MOROCCO IS MOVING ON 🇲🇦 pic.twitter.com/zlA17MUgJa