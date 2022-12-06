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辦了世足再申奧 卡達工程師：打造空調馬拉松道

中央社杜哈6日綜合外電報導
為卡達世界盃足球賽體育場開發空調的工程師說，如果卡達申辦奧運，為奧運馬拉松賽事提供冷卻系統是可能的。圖為摩洛哥隊球員在場內熱身。(美聯社)
為卡達世界盃足球賽體育場開發空調的工程師說，如果卡達申辦奧運，為奧運馬拉松賽事提供冷卻系統是可能的。圖為摩洛哥隊球員在場內熱身。(美聯社)

為卡達世界盃足球賽體育場開發空調的工程師說，如果卡達申辦奧運，為奧運馬拉松賽事提供冷卻系統，這是可能的。

有報導指稱，卡達將目標瞄準2036年奧運。以「酷博士」（Dr. Cool）綽號為人熟知的甘尼（Saud Abdulaziz Abdul Ghani）說，卡達已經從世界盃「證明」其技術能力，並且可以在其他大型賽事複製此一非凡傑作。

法新社報導，卡達曾申辦2016年和2020年奧運會，體育官員說，正研究以世界盃為跳板再幹一場。

儘管因人權紀錄而蒙受批評，卡達世界盃的基礎設施受到廣泛讚揚。當地夏季氣溫炎熱，迫使國際足球總會（FIFA）將賽事改到冬季進行。

富裕波斯灣國家卡達正加大力道希望成為舉足輕重國際體育樞紐，2019年曾經舉辦世界田徑錦標賽，並將於2024年1月舉辦世界游泳錦標賽和下一屆亞洲盃足球賽。

本屆世界盃延至11月至12月舉行，以避開夏季高溫，體育消息人士說，卡達也可以對國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）提出相同要求，讓奧運首度落腳阿拉伯國家。

在文化區卡塔拉（Katara）已有空調街道，卡達一個城市公園裡也有一條1.1公里長的空調慢跑道。媒體曾報導，如果當地辦奧運，可能會為馬拉松賽事而特別降溫。

卡達體育當局沒有評論，但卡達大學（Qatar University）工程教授甘尼說，可能打造一條空調馬拉松賽道。

甘尼5日在記者會場邊告訴法新社：「這是可行而且可能的。從工程角度來看，什麼都可能。」

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