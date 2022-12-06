我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

內馬爾踢下第76分 差1球追平「神人紀錄」

記者張聲肇／綜合報導
巴西隊在5日大勝韓國隊後，展開寫有「比利」字樣的標語，向巴西足球傳奇比利致敬。患病的比利在醫院電視觀戰。(Getty Images)
巴西隊在5日大勝韓國隊後，展開寫有「比利」字樣的標語，向巴西足球傳奇比利致敬。患病的比利在醫院電視觀戰。(Getty Images)

巴西隊的前鋒內馬爾(Neymar)5日左腳踝腫著，走路看不出來，卻還在第13分鐘用12碼罰球踢進一球，墊下巴西大勝南韓的基礎，也替自己寫下得分76的紀錄，僅差足球神人比利(Pelé)一球。82歲染疫的比利，遠在巴西聖保羅病房裡看電視觀賽。

內馬爾本屆世足首場出戰塞爾維亞隊時就受傷，教練看他4日練球的情況，決定讓他出戰南韓隊時先發上場，第80分鐘有人替補時，他說自己情況還不錯，「我的腳踝感覺不出有異樣。」

另一位也是首戰傷到腳踝的達尼洛也出場對付南韓隊，不過改任左後衛，替代臀部受傷的桑卓(Alex Sandro)。另一名左後衛特耶斯(Alex Telles)則在巴西敗給喀麥隆之役中傷了膝蓋。中衛米利唐(Éder Militão)改任右後衛。

巴西隊另一位沒在卡達多哈974球場出戰南韓的球員是傑蘇斯(Gabriel Jesus)，也是因為膝蓋受傷。

儘管比利本人已老邁多病，他仍是巴西球迷心目中的神級國腳，許多球迷衣服上、手持的旗幟上，都有比利進球的英姿和他高舉獎盃，替巴西爭得最高榮譽的圖像。

他也在推特上發文替後輩球員打氣：「我會在病院看你們踢球，替你們每一位加油。祝你們好運！」

在球場守門員後的觀眾席上，上下半場每到10分鐘，球迷就擺開印有他照片的大布條，高喊他的名字。照片中的比利，就是當年穿著10號球衣的勇將。

巴西隊以4:1氣走南韓隊後，得分紀錄和比利僅一分之差的內馬爾，也拿著有比利照片的旗子，全隊站在球場中央，在旗子後頭和「球神」合照。

隊員們從故鄉得知的也是好消息：比利兩個女兒和一個孫子都說，比利暫無病危狀況。35歲的巴西球迷畢森豪(Raphael Bissonho)說，「我們都很高興他病況好轉。他是足球王，巴西足球的最大象徵......希望他已出院，寄一張在醫院從電視看這場比賽的照片給我們。」

巴西隊名將內馬爾5日對南韓，進攻得分後歡喜不已。(美聯社)
巴西隊名將內馬爾5日對南韓，進攻得分後歡喜不已。(美聯社)
患病的巴西足球傳奇比利在醫院電視觀戰。(美聯社)
患病的巴西足球傳奇比利在醫院電視觀戰。(美聯社)

巴西 南韓 足球

上一則

世足賽／日本奇兵前田大然 差點助日闖8強 高中曾被趕出球隊

下一則

內馬爾傷後歸隊 巴西4：1踢走南韓闖進8強

延伸閱讀

女兒澄清：巴西球王比利並未轉入安寧病房 而是染新冠

女兒澄清：巴西球王比利並未轉入安寧病房 而是染新冠
世足賽／內馬爾恢復練球無恙 將歸隊迎戰南韓

世足賽／內馬爾恢復練球無恙 將歸隊迎戰南韓
巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰南韓

巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰南韓
足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福

足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福

熱門新聞

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／16強淘汰賽賽程表一次看

2022-12-05 15:49
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀