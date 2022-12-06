內馬爾踢下第76分 差1球追平「神人紀錄」

巴西隊在5日大勝韓國隊後，展開寫有「比利」字樣的標語，向巴西足球傳奇比利致敬。患病的比利在醫院電視觀戰。(Getty Images)

巴西 隊的前鋒內馬爾(Neymar)5日左腳踝腫著，走路看不出來，卻還在第13分鐘用12碼罰球踢進一球，墊下巴西大勝南韓 的基礎，也替自己寫下得分76的紀錄，僅差足球 神人比利(Pelé)一球。82歲染疫的比利，遠在巴西聖保羅病房裡看電視觀賽。

內馬爾本屆世足首場出戰塞爾維亞隊時就受傷，教練看他4日練球的情況，決定讓他出戰南韓隊時先發上場，第80分鐘有人替補時，他說自己情況還不錯，「我的腳踝感覺不出有異樣。」

另一位也是首戰傷到腳踝的達尼洛也出場對付南韓隊，不過改任左後衛，替代臀部受傷的桑卓(Alex Sandro)。另一名左後衛特耶斯(Alex Telles)則在巴西敗給喀麥隆之役中傷了膝蓋。中衛米利唐(Éder Militão)改任右後衛。

巴西隊另一位沒在卡達多哈974球場出戰南韓的球員是傑蘇斯(Gabriel Jesus)，也是因為膝蓋受傷。

儘管比利本人已老邁多病，他仍是巴西球迷心目中的神級國腳，許多球迷衣服上、手持的旗幟上，都有比利進球的英姿和他高舉獎盃，替巴西爭得最高榮譽的圖像。

他也在推特上發文替後輩球員打氣：「我會在病院看你們踢球，替你們每一位加油。祝你們好運！」

在球場守門員後的觀眾席上，上下半場每到10分鐘，球迷就擺開印有他照片的大布條，高喊他的名字。照片中的比利，就是當年穿著10號球衣的勇將。

巴西隊以4:1氣走南韓隊後，得分紀錄和比利僅一分之差的內馬爾，也拿著有比利照片的旗子，全隊站在球場中央，在旗子後頭和「球神」合照。