內馬爾傷後歸隊 巴西4：1踢走南韓闖進8強

巴西隊在5日大勝韓國隊後，展開寫有「比利」字樣的標語，向巴西足球傳奇比利致敬。患病的比利在醫院電視觀戰。(美聯社)

巴西 隊5日在世足16強賽與南韓 對戰，本場比賽巴西隊王牌內馬爾(Neymar)傷後歸隊，最終成功帶領巴西以4比1擊敗對手闖進世界盃 8強。

內馬爾表示：「我非常害怕，受傷後非常艱難，我哭了一整晚，我的家人知道我必須經歷什麼，但最後成功了，繼續接受物理治療是值得的。」

內馬爾也在本戰踢進在國家隊的第76球，距離球王比利(Pelé)的紀錄僅差一球。

現年82歲的巴西傳奇球星比利因新冠肺炎加劇呼吸道感染，目前正在聖保羅的醫院治療，令球迷相當擔憂他的健康狀況，比利表示會在醫院收看比賽轉播。

比賽期間，除了球員，許多球迷也拿著橫幅穿上T恤向比利致敬，巴西球迷在上下半場第10分鐘展開印有比利肖像的巨大橫幅，吶喊比利的名字致意。

比賽結束後，巴西球隊也在場中展示印有比利照片的橫幅，上面寫著比利的名字，向球王致敬。內馬爾說：「我們希望比利能早日康復，希望橫幅和比賽的勝利能夠讓他感覺好一些。」

內馬爾在世足首戰對上塞爾維亞時傷到右腳踝韌帶，對於他是否能繼續參與世足賽引起許多擔憂與疑問，很顯然這次他成功回歸球場，賽事順利進行。9日巴西將迎戰克羅埃西亞。

上半場第13分鐘，內馬爾以12碼罰球獲得他在本屆世足的第一分。5日的比賽內馬爾還達成另一項紀錄，成為繼比利、「外星人」羅納度(Ronaldo)之後，巴西隊史上連三屆在世足賽均有進球的球員。

巴西隊一開始由朱尼亞(Vinicius Jr)打頭陣，在上半場第7分鐘攻下第一分，接著內馬爾罰球獲得第二分；上半場第29分鐘，李察里森(Richarlison)再搶下一分；上半場第36分鐘，帕奎塔(Lucas Paqueta)射門成功拿下第四分。