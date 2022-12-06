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PK賽連擋3球 克羅埃西亞3:1勝日本 亞洲隊晉8強夢碎

記者張聲肇／綜合報導

歷史還真喜歡重演，2018年俄國世足賽靠「罰球賽」擊敗丹麥，取得八強門票的克羅埃西亞，5日再度在罰球賽占上風，以3:1贏過日本，取得「續往冠軍之路」權；這也是本屆世足第一場罰球得點賽。

5日的歐亞對抗賽，兩隊在1:1平手後，進行罰球進分賽，守門員瓦科維奇(Dominik Livakovic)表現驚人，擋住日本隊三次攻門。教練達利奇(Zlatko Dalic )滿臉欣喜地說，「歷史不斷重演。」

瓦科維奇2018年還是克羅埃西亞隊的候補守門員，今年擔大綱，連續擋掉日本隊凌厲的攻勢，不讓對方有踢第四球的機會。

PK賽一開始，日本隊南野拓實率先出腳，球在左門被瓦科維奇擋下，克羅埃西亞的弗拉西奇(Nikola Vlasic)破網，日本的三笘薰右腳射門又被擋下，克隊布羅佐維奇(Marcelo Brozovic)射球又進門，接著日本隊吉田麻攻球，也在左門被擋下，日本吞下敗仗。

日本隊在上半場第43分鐘，前鋒前田大然在門前起腳，突破克羅埃西亞防線，但在下半場57分被克隊佩里希奇(Ivan Perisic)頭錘破門扳平，雙方逾30分鐘及上、下半場共30分鐘延長賽，幾乎都沒有太多威脅對方的表現。

達利奇說，克羅埃西亞隊先輸後贏，反映了克羅埃西亞人民經過1990年代戰火歷練，堅毅不拔的精神。「我們絕不輕言放棄......我們的國家經歷了那麼多的苦難，我們的隊員身負重任，全國人民的全力支持，就是我們信心的泉源。｣

克羅埃西亞下一場將面對巴西，力拚準決賽前四名的門票。日本則是繼2002、2010和2018之後，第四度止步16強。2010也是PK賽輸給巴拉圭，含恨飲敗。亞洲另一進入前16的強隊南韓，以4:1敗在巴西腳下。

日本 巴西 俄國

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