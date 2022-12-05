世足賽／PK戰擊敗日本 克羅埃西亞前一天就特訓過

克羅埃西亞門將瓦科維奇在5日的比賽中，擋下三次日本隊的點球。（路透）

分組賽接連擊敗強敵德國 和西班牙隊，日本 以分組龍頭挺進卡達世足賽16強淘汰賽，今天面對「格子軍團」克羅埃西亞還是先進球一方，但下半場遭追平，最終在今年首場「PK大戰」出局，再度止步16強，仍沒突破隊史最佳成績。

PK大戰，克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）接連擋下南野拓實、三笘薰和吉田麻也的攻擊，只有第3點的淺野拓磨攻破球門；在瓦科維奇神奇表現下，「格子軍團」不用比到第五人，提前以3：1鎖定8強門票。

克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）說，日本是頑強對手，今天經歷一場辛苦的比賽，所幸上半場雖沒能主導比賽，下半場「格子軍團」仍打出自己特色，展現出不放棄的精神，「這反映出我們人民的特質，大家經歷過許多痛苦，所以國家隊是每個人的驕傲，我們讓大家相信明天會更美好。」

瓦科維奇成為世足賽史上第三位PK大戰撲下三球的門將，僅次於2006年葡萄牙里卡多（Ricardo）和克羅埃西亞上屆的門將蘇巴西 奇（Danijel Subašić）。

達利奇透露，星期天球隊有特別練習罰球，當時瓦科維奇就有救球紀錄，「我相信他，他讓我充滿信心。」

克羅埃西亞四年前打下亞軍的過程，淘汰賽前兩戰也都在PK大戰出線，不過今年八強就要遭遇奪冠熱門巴西，想再闖決賽難度大增。