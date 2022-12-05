世足賽／PK大戰擋下日本3球 克國門將：生涯最棒比賽

克羅埃西亞守門員瓦科維奇5日接連守住日本三球，助球隊從「PK大戰」出線，挺進八強。（Getty Images）

克羅埃西亞四年前靠著門將蘇巴西 奇（Danijel Subašić）「PK大戰」撲下丹麥隊三球，取得俄羅斯 世足賽八強門票，今天幾乎「神複製」同樣劇本，現任守門員瓦科維奇接連守住日本 三球，助隊再次從「PK大戰」出線，讓他直說是生涯最棒時刻。

兩軍正規賽打完1：1平手，延長賽也沒能破網，進入卡達世足賽首度的「PK大戰」，27歲的瓦科維奇扮演格子軍團致勝英雄，日本前兩點南野拓實和三笘薰的射門都被他擋下，第三點淺野拓磨雖進球，第四點吉田麻也的射門再度被瓦科維奇封鎖；克羅埃西亞則是前四點就進了三球，提前以3：1擊敗日本。

瓦科維奇成為世足賽史上第三位PK大戰撲下三球的門將，僅次於2006年葡萄牙里卡多（Ricardo）和前輩蘇巴西奇，他說：「這感覺棒極了，首先是因為整支球隊，團隊氣氛很棒，也感謝到場的球迷。日本一開始就表現很好，他們準備充分，但我們也是，我們經歷120分鐘的激戰，在最困難的時刻贏下比賽。」

2017年首度在國家隊出賽的瓦科維奇，當然被問到「PK大戰」的精彩演出感想，他說：「當然了，這是我生涯最棒的比賽，也是我選手生涯最喜歡的時刻。」

克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）也大讚瓦科維奇表現，「恭喜所有人，尤其是瓦科維奇，救下三個球，把我們送進八強。他展現出好門將的樣子。」