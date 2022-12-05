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世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

高中曾被趕出球隊 前田大然脫胎換骨成日本奇兵

中央社台北6日電
前田大然(右)成為日本隊奇兵。(美聯社)
前田大然(右)成為日本隊奇兵。(美聯社)

前田大然在卡達世界盃足球賽16強賽為日本踢進第一球，而他高中時期曾因紀律問題被趕出球隊，那次經歷讓前田大然改變昔日自私球風，他在攻守兩端拚搏精神，也成為日本隊奇兵。

尋求隊史首張8強門票的日本，今天在卡達世界盃足球賽16強賽出戰克羅埃西亞，25歲的前鋒前田大然於上半場射門破網，幫助日本先馳得點，讓日本一度看到前進8強的希望，可惜最終在PK大戰以1比3落敗。

差點成為日本隊英雄的前田大然，出生於日本大阪，高中時為了追求足球夢，前往山梨縣山梨學院附屬高校念書，前田大然憑藉著速度優勢，很快就成為球隊主力，但沒多久就因為紀律問題被趕出球隊。

前田大然當時面臨抉擇，但他放棄轉校繼續踢球的機會，儘管不確定是否還有機會回到足球隊，但他不願意放棄足球夢，選擇留在原校。

前田大然被趕出球隊宿舍後，在學校外面租屋，並於附近山上練習跑步，期間還曾加入當地社區由成年人組成的足球俱樂部進行訓練及踢球，他在一年後獲准重返球隊，而他的身手依舊，也讓隊友大吃一驚。

過去儘管擁有速度優勢，但前田大然防守意識太低，只為自己而戰，但他後來瞭解團隊的重要性，「我一個人踢不了足球，我明白感恩的重要性」。

前田大然高一那一年被趕出球隊，成為他的足球生涯重大轉折，但也讓他更懂得為他人考慮，前田大然利用速度在場上拚搏，向對手後衛和門將施加壓力，也為球隊創造機會，在高中足球隊空白的那一年，也成為他之後華麗轉身向前的關鍵。

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