世足賽／上半場不到40分鐘 巴西已4:0領先南韓

巴西隊進球停不了,球員輕鬆地跳舞慶祝。(擷自Fox Soccer推特)

世界盃 今日第二場16強淘汰賽由巴西 對上南韓 ,巴西開賽7分鐘就由朱尼亞(Vinicius Junior)率先破網,內馬爾在第13分鐘踢進12碼罰球(點球),巴西2:0領先。

上半場第29分鐘,李察里森(Richarlison)起左腳再進一球,巴西3:0領先;這球踢進後,巴西球員甚至跑到場邊與教練團跳舞。

上半場第36分鐘,巴西再跳森巴,帕奎塔(Lucas Paqueta)攻進第四球。

FOUR FOR BRAZIL



And it's only the first half 😳 😅 pic.twitter.com/OJRfWNQEUd — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

NEYMAR MAKES IT TWO 🇧🇷



Brazil has a 2-0 lead and we're only 13 minutes into the match 😳😳 pic.twitter.com/xIRuiBXc9x — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

Nobody does a celebration like Brazil 🇧🇷🎉 pic.twitter.com/MqMhyy6rbp — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

It took just 7 minutes for Brazil to take the lead ⚡️



Vinícius Júnior gives Brazil the lead 🇧🇷 pic.twitter.com/KPngbHAP5T — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022