世足賽／南韓將與巴西爭8強 教頭傳賽後協商續約

帶領南韓國家足球隊的葡萄牙籍總教練班托。(美聯社)

南韓 將在6日凌晨與強敵巴西 爭奪世界盃 足球賽8強門票，這不僅是南韓隊時隔12年進入16強，也是總教練班托生涯首次紀錄。韓媒報導，班托可能在賽後爭取續約至下屆世界盃。

南韓3日在小組賽以2比1爆冷擊敗葡萄牙，驚險拿下16強門票，美東時間5日下午2時將對上巴西，由葡萄牙籍總教練班托（Paulo Bento）帶領的「班托號」是否能突破強敵防守攻進8強，挑戰2002年4強紀錄，格外受到南韓球迷矚目。

韓媒亞洲經濟今天報導，南韓足球協會在南韓隊確定進入16強後再次向班托提出續約，雙方可能在南韓隊所有賽程結束後正式協商。班托目前與南韓隊的合約只到本屆世界盃決賽為止，相關人士指出，南韓足協在世界盃開幕前就與班托討論過續約，但雙方未能達成共識。

足協希望以1+3年方式續約，視明年6月亞洲盃成績決定是否續約，但班托希望能一次簽下4年約，確保與南韓隊合作至下屆世界盃。業界分析，南韓隊這次踢進16強的成績讓班托堅持續約4年的籌碼增加，也可能提升價碼。據悉，班托目前年薪約25億韓元（約192萬美元）。

相關人士透露，若與班托談判破局，足協考慮起用江原FC總教練崔龍洙，或U23主帥金鶴範擔任南韓隊總教練。

韓聯社報導指出，此役不僅對南韓隊，對班托本人而言也意義重大，現年53歲的班托退役前國腳經歷長達10多年，1992年到2002年之間都代表葡萄牙出戰世界盃，但直到2002年才第一次進入決賽圈，但在首輪分組賽就被淘汰，分組賽第3場以0比1敗北的葡萄牙對南韓之戰，也成為班托卸下國家代表前的最後一場比賽。

2004年退役的班托在2014年巴西世界盃時以葡萄牙隊教練身分重返賽場，可惜仍無緣16強。但在2018年轉至南韓隊執教後，帶領南韓隊成為第一支10度晉身世界盃決賽圈的亞洲球隊，今年更進一步踢進16強，成為班托本人首次世足16強紀錄。

不過，南韓今天對上巴西嬴面並不大，雙方過去7次對戰中，南韓隊僅一次勝出，6次敗給巴西隊。雖因巴西選手泰利斯（Alex Telles）和傑蘇斯（Gabriel Jesus）負傷、南韓防守大將金玟哉回歸隊伍，英國分析機構Opta Sports微幅上調南韓隊勝率預測，但南韓隊進入8強機率仍僅有15.99%。