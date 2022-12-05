英格蘭球星火速返國 住所遭入侵 憂家人安危而提前離隊

英格蘭球員史特林因住家遭入侵，擔心家人安危的他提前返國，告別世足賽。(美聯社)

英格蘭昨天以3：0淘汰塞內加爾，卡達世足賽8強門票到手，但陣容中卻不見分組賽有進球紀錄的史特林（Raheem Sterling）。總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）賽後透露，史特林住所遭武裝歹徒入侵，且當時家人也在家中，史特林因此先返回倫敦。

「有時足球 並不是最重要的事情，家人才該擺在第一位。」索斯蓋特說。

據了解，入侵意外發生在當地周六晚間，而史特林有3位幼兒，索斯蓋斯說：「我們想給他空間，之後幾天我們會看看事情如何發展。」

史特林隊友萊斯（Declan Rice）提到，早餐時間還有看到史特林，但知道就聽聞他遇到的狀況，全隊都知道他家裡發生難事，「所以我們都有傳訊息給他。」

闖進8強的英格蘭，下一戰將於美東時間周六下午2時迎戰衛冕軍法國，史特林能否歸隊還是未知；他也是今年英格蘭第2位提前離隊的選手，上月30日懷特（Ben White）就因個人因素離隊。

2年前曾有3名竊賊意圖入侵英格蘭西北部的幾棟住家，包括史特林位於柴郡的住所，這3人都遭判刑。