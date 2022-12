進行中／日本vs克羅埃西亞 1:1 進入延長賽

世界盃 16強淘汰賽在美東時間上午10時,由日本 對決克羅埃西亞,在上半場第43分鐘,日本小將堂安律切入禁區,前田大然起腳破門首開紀錄,上半場結束日本以1:0領先。

克羅埃西亞在下半場第55分鐘,由帕薩利奇(Mario Pasalic)頭槌建功,將比分扳為1:1直到正規時間結束,進入延長賽。

這是16強賽第一次出現延長賽。

This powerful header by Ivan Perišić was perfection 👌🇭🇷 pic.twitter.com/kyg3j76Smf

Japan finds the back of the net 🇯🇵



Another look this goal by Maeda ⬇️ pic.twitter.com/m3NwYE8cHx