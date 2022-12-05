我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

世足賽／姆巴佩首度賽後受訪 疑故意擋啤酒贊助商標誌

中央社／杜哈4日電
據傳姆巴佩不想和酒精飲料沾上邊，因此故意將單場最佳球員獎盃上啤酒贊助商「百威」之品牌商標轉向背面拍照。（取材自Copa Mundial FIFA推特）
據傳姆巴佩不想和酒精飲料沾上邊，因此故意將單場最佳球員獎盃上啤酒贊助商「百威」之品牌商標轉向背面拍照。（取材自Copa Mundial FIFA推特）

法國在卡達世界盃足球賽淘汰賽階段首戰3：1擊敗波蘭晉級8強，獲選單場最佳球員的姆巴佩終於在這次世界盃首度接受採訪，他稱先前未受訪只是為了專心比賽，沒有對記者不敬的意思。

在2022年卡達世界盃足球賽16強淘汰賽中，姆巴佩（Kylian Mbappe）個人兩度攻破對手球門，並送出助攻讓吉魯（Olivier Giroud）進球，幫助法國3比1擊敗波蘭，成功闖進8強，他個人也獲選為單場最佳球員。這是姆巴佩在本次世界盃的4場比賽中，第3度拿下這個獎項。

但不像小組賽階段對澳洲、丹麥之戰的賽後一樣，姆巴佩這次終於和媒體談話了。

姆巴佩首先澄清說：「我沒有冒犯記者的意思。」

「如果我沒來（記者會），那是因為我需要全神貫注在比賽上，而不是把精力浪費在其他事情上。」

「我整個球季都在為這比賽（指世界盃）準備。唯一的目標就是贏得世界盃，其他都是次要的。」

在16強淘汰賽擊敗波蘭後，姆巴佩出現在媒體面前。

因此，姆巴佩和法國足協都避免遭到進一步罰款。

姆巴佩之前沒有對媒體發言，原因可能很多。

主要原因可能是姆巴佩和法國都不希望外界對他是否轉隊，及其他與世界盃無關的事而分心。

另一個原因是，由於單場最佳球員獎的贊助商是啤酒品牌，而姆巴佩不想對此發表評論。據傳，姆巴佩不希望自己與酒精飲料扯上關係。

除此之外，姆巴佩9月曾因為不滿法國足協對球員肖像權的安排，拒絕參加國家隊合照。

世界盃 足球 澳洲

上一則

世足賽／姆巴佩當家 法國戰力爆表

延伸閱讀

世足賽／紀錄製造機 姆巴佩梅開二度再寫新猷

世足賽／紀錄製造機 姆巴佩梅開二度再寫新猷
世足賽／總統級章魚哥…馬克宏神奇猜中法國3：1勝波蘭

世足賽／總統級章魚哥…馬克宏神奇猜中法國3：1勝波蘭
姆巴佩世界盃進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄

姆巴佩世界盃進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄
世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」