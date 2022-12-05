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世足賽／1傳2射 姆巴佩助法國晉8強 世界盃累積進球數達9顆

體育新聞組／綜合報導
法國對陣波蘭，法國隊球員姆巴佩攻進2球，法國最終以3比1獲勝晉級8強。（歐新社）
法國對陣波蘭，法國隊球員姆巴佩攻進2球，法國最終以3比1獲勝晉級8強。（歐新社）

法國在卡達世界盃足球賽16強賽先靠著前鋒吉魯（Olivier Giroud）進球，加上姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場兩度破門，波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）踢進12碼罰球，法國最終以3：1勝出，晉級8強。

來源：YouTube

法國隊是D組龍頭，今年要尋求連霸；而波蘭在C組第2名出線，過去在世界盃最佳成績為季軍，這次將尋求自1982年以來再度重返8強。

法國在開賽前13分鐘就有4次角球機會，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、狄姆貝利（OusmaneDembele）分別在第13、17分鐘起腳射門，都被波蘭門將攔下。

波蘭前鋒萊萬多夫斯基於第21分鐘遠射，但偏出球門，波蘭又在第32分鐘獲得自由球機會，由萊萬多夫斯基操刀，但被人牆擋下，隨後波蘭於第38分鐘連續3次在禁區射門，同樣都欠缺臨門一腳。

吉魯第44分鐘接獲姆巴佩（KylianMbappe）傳球後，左腳起射破網，法國取得1：0領先，吉魯攻進個人本屆世界盃第3顆進球，生涯國家隊進球數52顆，超越亨利（Thierry Henry），獨居隊史進球王。

姆巴佩第74分鐘在禁區左側趁著空檔，右腳起射攻破波蘭大門，傷停補時階段再度破門，法國將比分拉開至3：0，而姆巴佩賽後榮獲單場MVP，生涯在世界盃累積進球數達9顆。

波蘭上半場後段攻勢頻頻，但下半場僅有3次射門機會，包括傷停補時階段獲得12碼罰球，萊萬多夫斯基首次射門被法國門將正面擋下，但因門將過早離開球門線，萊萬多夫斯基再次獲得12碼球機會，右腳起射、射向球門左邊，儘管成功破網，但仍無法改變戰局，法國以3：1勝出。

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