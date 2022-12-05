我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

世足賽／輸日本學到教訓 西班牙戰摩洛哥 慎防翻船

體育新聞組／ 綜合報導

西班牙在世界盃足球賽以2：1敗給日本，差點止步小組賽，暱稱「羅德里」的隊員耶南德茲（Rodri Hernandez）表示，西班牙已學到教訓，也明白接下來對摩洛哥不能重蹈覆轍。

路透報導，日本在E組最後一場小組賽火速踢進兩球，使得西班牙落到分組第2，而且同組的哥斯大黎加在同時登場的另一賽事一度領先德國，西班牙有3分鐘時間落到分組第3。

最終德國擊敗哥斯大黎加，幫了西班牙一把，但羅德里坦承，在他們確定晉級16強前那煎熬的3分鐘，不必要地搞亂他們自己的比賽。

西班牙將對戰意外拿下F組第一的摩洛哥，羅德里告訴記者：「現在新的比賽即將開始，我們向來會分析哪裡還能改善，就算是踢得好的比賽結束後也會。」

他說上場比賽有10分鐘潰不成軍，「這就是我們必須改善的事，我們已被提醒這種事不能再發生」。

「教練已清楚表示，球員承擔了責任，而且我們開心練球，希望晉級下一輪，也知道我們有能力做到。」

26歲的羅德里在英超俱樂部曼城司職中場，但西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）在本屆世足把他排在中後衛。

這次摩洛哥是睽違36年首度踢進16強，羅德里稱他們是頑強的對手，特別是效力英超豪門俱樂部切爾西的中場齊耶赫（Hakim Ziyech），而且優秀的球員不只有他，「這會是一場非常艱難又不相上下的比賽」。

德國 英超 日本

上一則

世足賽／16強戰碰巴西僅休3天 南韓教頭：我們沒被嚇垮

下一則

世足賽／姆巴佩當家 法國戰力爆表

延伸閱讀

世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人

世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人
日本安保政策轉彎「將擁攻敵能力」 憂心鄰國飛彈技術

日本安保政策轉彎「將擁攻敵能力」 憂心鄰國飛彈技術
世足賽／早預告不會輸西班牙2次 堂安律曾被譽日本梅西

世足賽／早預告不會輸西班牙2次 堂安律曾被譽日本梅西
西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到

西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」