世足賽／英19歲貝靈漢太猛 隊友讚：未來世界最佳中場

英格蘭隊年僅19歲的貝靈漢雖沒任何進球，但他成為隊史在世足賽傳出助攻的最年輕球員。（路透）

英格蘭4日以3：0淘汰塞內加爾，取得卡達世足賽8強門票，年僅19歲的貝靈漢（Jude Bellingham）雖沒任何進球，但第38分鐘傳出助攻讓韓德森（Jordan Henderson）率先破網，讓自己名字列入史冊，成為隊史在世足賽傳出助攻的最年輕球員。

以19歲又158天的年紀締造紀錄，貝靈漢不只寫隊史紀錄，也是1966年加入數據系統統計以來，最年輕的世足賽淘汰賽助攻選手。

世足賽初體驗就技驚四座，英格蘭成員不斷稱讚這位青少年國腳，今天也有助攻演出的弗登（Phil Foden）說：「我不想太誇他，因為他還很年輕，但他是我看過最具天賦的球員之一，比賽中沒有弱點，我認為他會成為世界上最佳中場。」

接到貝靈漢助攻的韓德森對這位英格蘭新星也是滿滿稱讚，「他還那麼年輕，我們要做的就是讓他上場，他是那麼不可思議。」

貝靈漢上半場多項數據如鏟球次數、被犯規次數等都是全隊最高，在對方禁區的傳球準確率更是驚人的百分百，全場傳球成功率達到9成6，也是球場最佳數據。

為英格蘭攻進第2球的隊長凱恩（Harry Kane）形容，貝靈漢表現實在出色，「我很喜歡他，他是個好孩子，有超齡的表現，也有很好的領導能力。」

英格蘭總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）指出，貝靈漢最近5個月成長幅度明顯，已經進步一整個檔次，值得持續期待。