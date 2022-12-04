「抱歉football贏了」荷總理為足球正名鬥嘴拜登

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。(美聯社)

到底是（美國人口中的）soccer，還是football？這個萬年無解的問題，最近讓美國總統拜登 和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在推特上隔空鬥嘴了一番。

美國隊3日在卡達世界盃足球 賽16強淘汰賽遭遇強敵荷蘭前，拜登發布一段影片，替美國隊加油打氣時說：「這叫做soccer。」

荷蘭隊冷酷無情地終結美國隊的世界盃夢想，以3比1拿下勝利、闖進8強後，呂特很快地回應了拜登推文。呂特調皮地說，「抱歉，喬（拜登），football贏了」，還不忘附上眨眼的emoji表情符號。

Sorry Joe, football won. 😉#NEDUSA @OnsOranje https://t.co/v27gYK7niv — Mark Rutte (@MinPres) 2022年12月3日

拜登今天上午也俏皮地回應說，「嚴格來講，不是應該叫voetbal（荷蘭語的「足球」）嗎？」

「開玩笑的啦，恭喜你的球隊也賀喜你的國家。馬克（呂特），到紐西蘭再決勝負吧。」

美國國家女子足球隊贏得2019年女子世界盃，明年有機會在紐西蘭舉行的賽事中迎戰荷蘭隊。