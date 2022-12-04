世足賽／紀錄製造機 姆巴佩梅開二度再寫新猷

姆巴佩兩屆世足賽已累積9顆進球。(美聯社)

吉魯（Olivier Giroud）第44分鐘率先破門，不但助法國隊在卡達世足賽16強淘汰賽取得1：0領先，還以52球成為隊史最多進球者，後續風采卻被隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）搶走，23歲的姆巴佩下半場包辦法國兩顆進球，「梅開二度」率隊以3：1淘汰波蘭，挺進8強外也寫下多項紀錄。

姆巴佩兩屆世足賽已累積9顆進球，打破前葡萄牙球星尤西比奧（Eusebio）紀錄。尤西比奧是在24歲又182天踢進世足賽第8顆進球，現在衛冕軍法國持續挺進，姆巴佩有機會繼續推進成績。

淘汰賽展開前，姆巴佩分組賽3顆進球就是卡達世足賽進球榜龍頭，今天再獨進2球，甩開阿根廷巨星梅西 （Lionel Messi）、荷蘭加克伯（Cody Gakpo）等好手，有機會穿上「金靴獎」，生涯第33顆國際賽進球也一步步進逼吉魯的紀錄。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）提到，大家都清楚姆巴佩能耐，陣中大將是可以改變比賽的球員，「他帶著笑容去享受比賽，法國需要姆巴佩傑出表現，今晚也得到了。」他也提到，36歲的吉魯是國家隊重要成員，今天打破隊史進球紀錄，「姆巴佩有天可能也會打破，能在國際賽這樣的層級攻進那麼多球，是很偉大的成就。」

獲選單場最佳球員的姆巴佩形容，今天內容就是自己夢寐以求的比賽，早就將身體和精神準備好來應戰，「我們表現很好，但離贏下決賽的目標還有很長一段路要走。」