世足賽／總統級章魚哥…馬克宏神奇猜中法國3：1勝波蘭

法國隊球員吉魯（下）在進球後與隊友姆巴佩慶祝。（新華社）

法國在卡達世界盃足球 賽16強淘汰賽以3：1擊敗波蘭，闖進8強。有趣的是，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)不但精準預測出法國將以3比1獲勝，連進球的球員精準猜中。

賽前，馬克宏接受《巴黎人報》的採訪，預測法國將3：1力克波蘭。馬克宏當時表示： 「做個預測？我認為我們會以3：1贏下比賽！萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）可能會進一個球，姆巴佩（Kylian Mbappe）或者吉魯（Olivier Giroud）可能也會進球，吉魯將載入史冊，成為法國隊歷史最佳射手。當然，法國還會進第三個球，徹底殺死比賽。」

法國總統馬克宏。（路透）

法國5日在卡達世界盃足球賽16強賽先靠著前鋒吉魯進球，加上姆巴佩下半場兩度破門，波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基踢進12碼罰球，法國最終以3：1勝出，晉級8強。

對此，網友紛紛表示，馬克宏「這已經不叫預測了 叫安排」、「政治足球實錘」「一個字「信任」」「硬生生變成3：1」、「跟著總統買，別墅靠大海」、「來自FIFA高層給的內幕」。