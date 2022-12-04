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英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國

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英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國

中央社杜哈4日綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩(左)與隊友慶祝。(美聯社)
英格蘭隊長凱恩(左)與隊友慶祝。(美聯社)

英格蘭今天在卡達世界盃足球賽16強賽迎戰塞內加爾，靠著中場韓德森、隊長凱恩及前鋒薩卡都各別踢進一球，英格蘭最終以3比0輕鬆取勝晉級世足賽8強，屆時將對上衛冕軍法國。

在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）進行的這場B組龍頭英格蘭與A組第2名塞內加爾之戰，勝隊將挺進8強戰。

英格蘭中場韓德森（Jordan Henderson）上半場第38分鐘在禁區內接獲隊友傳球，以左腳射向球門右邊入網，英格蘭就以1比0取得領先。

上半場傷停補時第3分鐘，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也在禁區接到隊友傳球，起腳射門破網，英格蘭2比0領先塞內加爾，這是凱恩在本屆世足賽的首顆進球。

到了下半場第57分鐘，英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）同樣於禁區接獲隊友傳球並起腳射網取得第3分，英格蘭終場就以3比0擊退塞內加爾。

世界盃官網數據顯示，英格蘭全場共有8次射門、4次射正，塞內加爾10次射門，僅有1次射正。

本屆世足賽迄今，擁有強大進攻能力的英格蘭隊已經有12顆進球。英格蘭於1966年世界盃首度奪冠，當年僅有11顆進球。

法國稍早在16強賽以3比1擊敗波蘭而晉級8強，因此英格蘭將於美東時間10日下午2時對陣法國，爭取4強賽門票。

影片來源：YouTube FOX Soccer

世界盃 足球

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