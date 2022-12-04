世足賽C羅吸引目光 但費南德茲才是葡萄牙隊靈魂

C羅(前左)與費南德茲(前右)。(美聯社)

在本屆世界盃足球 賽，葡萄牙隊被C羅 （Cristiano Ronaldo）的巨大身影所籠罩，但離開閃光燈和滾動的新聞頭條，費南德茲（Bruno Fernandes）已接掌全隊靈魂人物角色。

法新社報導，葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）領導的這支球隊是C羅的同義詞，C羅也是媒體關注和粉絲欽佩的焦點，無論有意或無意，他的隊友全淪為配角。

然而在卡達，費南德茲正成為球隊真正組織進攻的領袖，在小組賽還剩1場比賽時就率葡萄牙取得晉級資格。

2日對南韓一役，在幾次換人後，C羅仍在場上率領葡萄牙隊，費南德茲已下場休息，沒有他，葡萄牙沒能創造出許多明顯機會。葡隊最後遭韓國隊以2比1擊敗，但仍以小組第一晉級16強。

儘管支持者還是醉心於老將C羅，費南德茲一直是今年葡萄牙隊的核心。在首場比賽對陣迦納前的記者會上，C羅與英超曼聯隊的爭議事件成了詢問焦點，是費南德茲出面收拾殘局。

在球場上，費南德茲是個安靜的穿針引線要角，在3比2擊退迦納之戰演出兩次關鍵助攻，只是C羅罰球中的率先進球讓他成了眾人矚目的焦點。