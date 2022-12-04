我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／法國3比1擊敗波蘭 順利晉級8強

詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

世足賽／法國3比1擊敗波蘭 順利晉級8強

世界新聞網、中央社台北5日電
姆巴佩（Kylian Mbappé）在進球後慶祝。（美聯社）
姆巴佩（Kylian Mbappé）在進球後慶祝。（美聯社）

法國今天在卡達世界盃足球賽16強賽先靠著前鋒吉魯（Olivier Giroud）進球，加上姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場兩度破門，波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）踢進12碼罰球，法國最終以3比1勝出，晉級8強。

2022卡達世界盃足球賽今天繼續進行16強賽，由D組龍頭法國出戰C組第2名波蘭，法國今年要尋求連霸，而波蘭過去在世界盃最佳成績為季軍，這次將尋求自1982年以來再度重返8強。

法國在開賽前13分鐘就有4次角球機會，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、登貝萊（Ousmane Dembele）分別在第13、17分鐘起腳射門，都被波蘭門將攔下。

波蘭前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）於第21分鐘遠射，但偏出球門，波蘭又在第32分鐘獲得自由球機會，由萊萬多夫斯基操刀，但被人牆擋下，隨後波蘭於第38分鐘連續3次在禁區射門，同樣都欠缺臨門一腳。

吉魯第44分鐘接獲姆巴佩傳球後，左腳起射破網，法國取得1比0領先，吉魯攻進個人本屆世界盃第3顆進球，生涯國家隊進球數52顆，超越亨利（Thierry Henry），獨居隊史進球王。

姆巴佩第74分鐘在禁區左側趁著空檔，右腳起射攻破波蘭大門，傷停補時階段再度破門，法國將比分拉開至3比0。

姆巴佩進帳兩球，目前以五顆進球暫居金靴獎首位。

波蘭上半場後段攻勢頻頻，但下半場僅有3次射門機會，包括傷停補時階段獲得12碼罰球，萊萬多夫斯基首次射門被法國門將正面擋下，但因法國球員提早起跑，再獲得一次機會，終於把球送進球門，萊萬多夫斯基再次獲得12碼球機會，右腳起射、射向球門左邊，儘管成功破網，但仍無法改變戰局，法國以3比1勝出。

法國下一戰預計在美東時間11日下午2時登場，8強賽對手將是英格蘭、塞內加爾之間的勝方。

影片來源：YouTube FOX Soccer

足球 世界盃

上一則

世足賽／生涯第1000場出賽 梅西世界盃進球超越馬拉度納

延伸閱讀

世足賽／金靴射手榜 姆巴佩5球暫居第一

世足賽／金靴射手榜 姆巴佩5球暫居第一
世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人

世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人
世足賽／姆巴佩太會跑 波蘭前鋒：16強要搬出機車大軍

世足賽／姆巴佩太會跑 波蘭前鋒：16強要搬出機車大軍
足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福

足球／比利病情穩定 眾球星紛紛獻上祝福

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目
遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文
郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮

郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜