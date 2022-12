世足賽／法國3比1擊敗波蘭 順利晉級8強

法國今天在卡達世界盃足球 賽16強賽先靠著前鋒吉魯(Olivier Giroud)進球,加上姆巴佩(Kylian Mbappé)下半場兩度破門,波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)踢進12碼罰球,法國最終以3比1勝出,晉級8強。

2022卡達世界盃足球賽今天繼續進行16強賽,由D組龍頭法國出戰C組第2名波蘭,法國今年要尋求連霸,而波蘭過去在世界盃最佳成績為季軍,這次將尋求自1982年以來再度重返8強。

法國在開賽前13分鐘就有4次角球機會,曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)、登貝萊(Ousmane Dembele)分別在第13、17分鐘起腳射門,都被波蘭門將攔下。

波蘭前鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)於第21分鐘遠射,但偏出球門,波蘭又在第32分鐘獲得自由球機會,由萊萬多夫斯基操刀,但被人牆擋下,隨後波蘭於第38分鐘連續3次在禁區射門,同樣都欠缺臨門一腳。

吉魯第44分鐘接獲姆巴佩傳球後,左腳起射破網,法國取得1比0領先,吉魯攻進個人本屆世界盃第3顆進球,生涯國家隊進球數52顆,超越亨利(Thierry Henry),獨居隊史進球王。

姆巴佩第74分鐘在禁區左側趁著空檔,右腳起射攻破波蘭大門,傷停補時階段再度破門,法國將比分拉開至3比0。

姆巴佩進帳兩球,目前以五顆進球暫居金靴獎首位。

波蘭上半場後段攻勢頻頻,但下半場僅有3次射門機會,包括傷停補時階段獲得12碼罰球,萊萬多夫斯基首次射門被法國門將正面擋下,但因法國球員提早起跑,再獲得一次機會,終於把球送進球門,萊萬多夫斯基再次獲得12碼球機會,右腳起射、射向球門左邊,儘管成功破網,但仍無法改變戰局,法國以3比1勝出。

