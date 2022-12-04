世足賽／法國3比1擊敗波蘭 順利晉級8強

姆巴佩（Kylian Mbappé）在進球後慶祝。（美聯社）

法國今天在卡達世界盃足球 賽16強賽先靠著前鋒吉魯（Olivier Giroud）進球，加上姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場兩度破門，波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）踢進12碼罰球，法國最終以3比1勝出，晉級8強。

2022卡達世界盃足球賽今天繼續進行16強賽，由D組龍頭法國出戰C組第2名波蘭，法國今年要尋求連霸，而波蘭過去在世界盃最佳成績為季軍，這次將尋求自1982年以來再度重返8強。

法國在開賽前13分鐘就有4次角球機會，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、登貝萊（Ousmane Dembele）分別在第13、17分鐘起腳射門，都被波蘭門將攔下。

波蘭前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）於第21分鐘遠射，但偏出球門，波蘭又在第32分鐘獲得自由球機會，由萊萬多夫斯基操刀，但被人牆擋下，隨後波蘭於第38分鐘連續3次在禁區射門，同樣都欠缺臨門一腳。

吉魯第44分鐘接獲姆巴佩傳球後，左腳起射破網，法國取得1比0領先，吉魯攻進個人本屆世界盃第3顆進球，生涯國家隊進球數52顆，超越亨利（Thierry Henry），獨居隊史進球王。

姆巴佩第74分鐘在禁區左側趁著空檔，右腳起射攻破波蘭大門，傷停補時階段再度破門，法國將比分拉開至3比0。

姆巴佩進帳兩球，目前以五顆進球暫居金靴獎首位。

波蘭上半場後段攻勢頻頻，但下半場僅有3次射門機會，包括傷停補時階段獲得12碼罰球，萊萬多夫斯基首次射門被法國門將正面擋下，但因法國球員提早起跑，再獲得一次機會，終於把球送進球門，萊萬多夫斯基再次獲得12碼球機會，右腳起射、射向球門左邊，儘管成功破網，但仍無法改變戰局，法國以3比1勝出。

90+8'



Wait! The referee has seen an infringement and Poland will have to take the penalty again!

90+8'



Robert Lewandowski (Poland) wasted the penalty kick.#FRA #POL



pic.twitter.com/r1ONOjbUtr — zack💚 FAST GOALS (@GoalsZack) December 4, 2022

法國下一戰預計在美東時間11日下午2時登場，8強賽對手將是英格蘭、塞內加爾之間的勝方。

影片來源：YouTube FOX Soccer