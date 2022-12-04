世足賽／讚梅西「幾乎像神一樣」 澳洲總教練也折服

梅西的表現讓澳洲總教練阿諾德都折服。（ Getty Images）

阿根廷當家球星「獅王」梅西 （Lionel Messi）3日在卡達世足賽迎接生涯第1000場出賽，他第35分鐘就破網，攻進個人5度世足賽的第一顆淘汰賽進球，最終率隊2：1淘汰澳洲 、挺進8強，身手連對手教練都讚嘆。

不只攻進個人世足賽第9球，梅西3日傳球完成率高達9成，製造了4次機會，且在澳洲半場9度觸球，表現連澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）都折服，他形容梅西表現「不可思議」，是史上最好球員之一，「我們真的很努力不去畏懼他，但他太出色了。阿根廷該為有這樣才能的選手自豪和開心。」

前英格蘭國腳費迪南德（Rio Ferdinand）更形容，梅西踢出今年世足賽所有球員的最佳表現，「幾乎像神一樣，我從沒看過像這樣的內容。」

梅西本屆第3顆進球出爐前，共有3名澳洲球員擋在他和球門前，但足球 宛如裝上導彈，梅西起腳後就足球就貼地直攻球門，讓費迪南德喊說：「他是怎麼辦到的？他讓其他球員都尷尬不已。」英格蘭前國腳指出，梅西可以綜觀全場，帶領隊友，是球場「非凡」的存在。

前英格蘭隊長希勒（Alan Shearer）也說，能現場見證梅西表現十分幸運，「他帶球跑動吸引許多球員，讓他的隊友得到機會。」他認為梅西就是空間掌握者，球在腳下時彷彿無所不能，一舉一動也牽動所有球迷，不論在什麼位置拿到球，都能讓全場觀眾起立期盼。